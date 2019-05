Hannover

Neubau für eine Milliarde Euro – dass das Land so viel in die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) investiert, hat im städtischen Wirtschaftsausschuss alle Fraktionen begeistert. Trotzdem gab es auch Kritik: am Verkehrskonzept, weiterer Versiegelung von Flächen und der Tatsache, dass Kleingärten dem Bauprojekt weichen müssen.

Bei einer Info-Veranstaltung in dieser Woche wurde der Zeitplan bekannt: Bereits in diesem Jahr müssen einige Pächter ihre Parzellen abgeben, spätestens in anderthalb Jahren dann alle. Hoffnung auf Ersatzgärten besteht kaum. Das hat Sabine Tegtmeyer-Dette als Erste Stadträtin jetzt auch im Ausschuss festgestellt.

Entschädigung möglich

Für die Pflanzen oder Lauben gebe es nach festgelegtem Verfahren Entschädigungen, sagte sie. Aber niemand habe Anspruch auf einen Ersatzgarten. Bereits vor 50 Jahren sei das Areal als Erweiterungsfläche für die MHH ausgewiesen worden. In Plänen ist es als „Grabeland“ ausgewiesen, nicht als Dauerkleingarten.

Angrenzend zur betroffenen Kolonie stehen in MHH-Nähe 60 Kleingärten leer. Sich dort anzusiedeln, könne sie guten Gewissens niemanden empfehlen, so Tegtmeyer-Dette. Irgendwann einmal, zwar nicht in sehr kurzer Zeit, aber absehbar, würden diese Parzellen Wohnbebauung weichen.

Soweit sie kann, verspricht die Stadt Hilfe. Einzelfragen müssten noch geklärt werden, fand auch Maximilian Oppelt, umweltpolitischer Sprecher der CDU. Wie SPD, Grüne und FDP lobte er den Neubau als „gute Sache“.

Grüne wollten anderen Standort

Die Grünen hätten sich einen anderen Standort gewünscht. „Wir bedauern sehr, dass das Land sich für das Grundstück westlich des Stadtfelddamms entschieden hat. Damit werden die vielen Kleingärten und Grabeländer überbaut und viele verlieren ihre angestammte grüne Oase“, so Elisabeth Clausen-Muradian.

Die Grünen appellieren an das Land, dass es die MHH-Neubauten hinsichtlich Klimaschutz und ökologisch in vorbildlicher Weise realisiert. „Die derzeitigen Verkehrsplanungen sind uns noch zu autozentriert und lassen ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept völlig vermissen.“

Von Vera König