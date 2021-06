MHH-Mediziner zu Lockerungen im Eiltempo: „Müssen weiter vorsichtig sein“ 

Hannover

Nach der Lockerung ist vor der Lockerung. Ein zuletzt konstant gesunkener Sieben-Tages-Inzidenzwert sorgt dafür, dass die Region sich plötzlich im Eiltempo durch den Stufenplan des Landes arbeitet. Wird jetzt schon zu schnell zu viel geöffnet, wenn die erst am Montag inkraft getretene Stufe 2 bereits am Freitag durch Stufe 1 abgelöst wird? Nach Ansicht von MHH-Infektiologe Matthias Stoll ist gerade in der jetzigen Pandemie-Phase das richtige Augenmaß entscheidend. „Wir müssen weiterhin vorsichtig sein“, sagt er.

Pendel kann auch in die andere Richtung schlagen

„Auch wenn manchem bei diesem Tempo schwindelig werden mag. Angesichts der aktuell positiven Entwicklung sind die Lockerungen noch vertretbar“, so Stoll. Neben den sinkenden Infektionszahlen spielten der Politik nun auch die steigenden Temperaturen in die Karten. Die Menschen zieht es nach draußen an die frische Luft, wo das Risiko der Virusübertragung deutlich reduziert wird. Darin sind sich Wissenschaftler mittlerweile einig.

Solange die Kontakte überschaubar bleiben, gelte das eben auch in Biergarten oder Cafés, wie der Experte für Infektionskrankheiten erklärt. Gleichwohl müsse den Menschen jedoch klar sein, dass das Pendel auch schnell wieder zur anderen Seite ausschlagen kann: „Darauf muss man vorbereitet sein und bei allen gelockerten Regeln einplanen, dass der Effekt der Lockerungen von heute erst nach einiger Zeit erkennbar wird, anderseits dann aber auch eine erneute Verschärfung immer einige Wochen braucht, bis sie Wirkung zeigt.“

Niedrige Zahlen wecken Begehrlichkeiten

Viele Mediziner warnen in diesem Zusammenhang bereits vor einer vierten Welle im Herbst. Auch Stoll hält sie für kaum vermeidbar. Selbst wenn bis dahin ein Großteil der deutschen Bevölkerung geimpft ist: „Wir leben in einer Pandemie mit einem weltweiten Infektionsgeschehen. Andere Länder sind beim Impfen längst nicht so weit wie wir. Außerdem sind neue ansteckendere Virusvarianten hinzugekommen. Man wird nicht vermeiden können, dass Infektionen von außen weiterhin auch in unsere Region hineingetragen werden. Selbst Großbritannien, das beim Impfen schon deutlich weiter ist, hat auch weiterhin landesweit zum Teil sogar leicht ansteigende Infektionszahlen.

Trotzdem weckt die niedrige Inzidenz – die am Mittwoch in der Region allerdings wieder leicht gestiegen ist – Begehrlichkeiten. Dem Landessportbund etwa geht der Stufenplan noch nicht weit genug. In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert dieser die weitgehende Öffnung des Vereinssports, beispielsweise Kontaktsport mit bis zu 50 Personen in allen Stufen. Kritik an dem Vorstoß kommt von der Ärztekammer. Sprecher Thomas Spieker warnt von einem „völlig falschen Signal“. Zudem sei es „problematisch“, wenn in der Vergangenheit in Aussicht gestellte Lockerungen noch auf der Annahme basierten, dass bis dahin ausreichend Impfstoff vorhanden sei. „Denn davon sind wir noch weit entfernt“, stellt Spieker klar.

Kontakte sollten weiter „übersichtlich“ bleiben

Entscheidend sei daher, wie schnell man sich bei auf dem Weg zurück in die Normalität nach vorn wagt. Einzelne Öffnungsschritte müssten in ihrer Wirkung nachvollziehbar bleiben. „Steigt das Infektionsgeschehen wieder an, muss man gezielt schauen, woran es gelegen hat und das notfalls wieder zurücknehmen. Das gelingt natürlich schlechter, wenn man vorher an mehreren Stellen gleichzeitig gelockert hat“, gibt der MHH-Mediziner zu bedenken.

Die Menschen seien daher gut beraten, jetzt nicht auch noch die Kontaktbeschränkungen schleifen zu lassen. In diesem Punkt ist auch der Stufenplan vergleichsweise streng. So bleibt es in der ab Freitag geltenden Stufe 1 dabei, dass sich maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen dürfen. Stoll: „Wir sollten bei den Kontakten an einer gewissen Übersichtlichkeit festhalten. Nur so bleibt die Nachverfolgung der Infektionsketten beherrschbar, sollten die Zahlen wieder hochgehen.“

Der leichte Anstieg am Mittwoch müsse allerdings noch niemanden beunruhigen. „Da in der Vorwoche am Pfingstmontag als Feiertag kaum neue Diagnosen gestellt wurden, vergleichen wir in dieser Woche mit einem normalen Wochentag mehr im Beobachtungszeitraum“, erklärt der Infektiologe. „Zudem wäre es jetzt noch zu früh für einen Effekt, der gerade erst erfolgten Lockerungen.“

Von André Pichiri