MHH: Kritik an Ministerium und Polizei

Wegen der Behandlung des montenegrinischen Clan-Mitglieds Igor K. (35) in der MHH, die zu einem Großeinsatz der Polizei geführt hatte, musste er gehen – doch die Kündigung des langjährigen MHH-Vizepräsidenten Andreas Tecklenburg löst an der Klinik noch Tage danach Unverständnis, Unmut und Solidaritätsbekundungen aus. So hängen in dem MHH-Komplex mittlerweile an mehreren Stellen weiße Zettel mit der Aufschrift „Je suis Tecklenburg“ („Wir sind Tecklenburg“).

Tecklenburg fehlt in der Corona-Krise

Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) habe die Situation, die an der MHH durch die Behandlung von Igor K. entstanden ist, genutzt, um Tecklenburg abzusägen, sagt eine MHH-Mitarbeiterin, die nicht genannt werden will. Immer wieder behaupten MHH-Mitarbeiter, dass Thümler mit Tecklenburg nicht gut ausgekommen sei. Der Minister habe nun zu verantworten, dass das Krankenhaus ohne ärztlichen Direktor da stehe, sagt die Mitarbeiterin der Klinik. Vor allem mit Blick auf das sich ausbreitende Coronavirus fehle Tecklenburg als Klinikmanager, „dessen kühler Kopf und dessen Expertise in diesen angespannten Zeiten wichtig wären“.

Thümler warf dem Ex-Vizepräsidenten „erhebliches Kommunikationsversagen“ vor. Doch warum hat er nicht selbst frühzeitig das Gespräch mit Tecklenburg gesucht? Auch mit dem Chef der Unfallchirurgie, Christian Krettek, der Igor K. Anfang Februar zur Behandlung nach Hannover geholt hatte, hat er nicht gesprochen. Der Minister habe sich während der MHH-Krise mehrfach mit Michael Manns, dem Präsidenten des Klinikums, ausgetauscht, sagt seine Sprecherin Heinke Traeger. „Unsere Staatssekretärin stand in dieser Zeit in regelmäßigem Austausch mit Herrn Tecklenburg.“ Mit Krettek sei tatsächlich überhaupt nicht gesprochen worden. „Eine solche Kontaktaufnahme wäre aber auch von Seiten der Leitungsebene eines Ministeriums unüblich“, so Traeger weiter.

Krettek wehrt sich gegen Kritik

In der Wochenzeitung „Die Zeit“ wehrt sich unterdessen Unfallchirurg Krettek gegen die Vorwürfe, die Identität des angeblichen Mafia-Mitglieds nicht ausreichend geprüft zu haben. Krettek sagte dabei, dass er die Polizei sogar gefragt habe, ob gegen Igor K. etwas vorliege. Die Behörde habe des verneint und geantwortet, dass es keinen Haftbefehl und noch nicht einmal ein laufendes Verfahren gegen seinen Patienten gebe. „Das LKA, das BKA und Interpol, sie alle haben nichts gegen ihn in der Hand. Aber von uns Medizinern wird erwartet, dass wir das erkennen?“, sagte Krettek im Gespräch mit der „Zeit“. Und er stellt unbequeme Fragen. Etwa, warum die Polizei erst am Ende von Igor. K’s Aufenthalt in der MHH Fingerabdrücke genommen habe.

Doch hätte der renommierte Arzt angesichts der multiplen Schussverletzungen, die Igor K. hatte, nicht im Vorfeld kritischer sein müssen? Dazu sagt eine MHH-Mitarbeiterin: „Wir sind hier keine CSI-MHH, die im Vorfeld die Patienten und ihre möglichen Vergehen googeln. Es ist für Herrn Krettek zudem nicht wichtig gewesen, welchen Ursprung diese Verletzungen hatten. Das hat ihn als Arzt nicht zu interessieren. Da schrillen bei ihm also keine nicht die Alarmglocken, da schrillt bei ihm ausschließlich das Medizinerherz.“

Kosten doch geringer

Die Kosten für den umstrittenen Polizeieinsatz an der MHH sind erneut korrigiert worden. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten für die Bewachung des mutmaßlichen Clan-Mitgliedes Igor K. aus Montenegro auf rund eine Million Euro. Zusätzlich zu den Personalkosten von rund 900.000 Euro, die auch ohne den Einsatz fällig geworden wären, kämen nach ersten Schätzungen etwas mehr als 100.000 Euro für Sachkosten hinzu, sagte Ministeriumssprecher Philipp Wedelich. Dazu zählten Ausgaben für die Miete des Bundespolizei-Hubschraubers und für Dolmetscher.

Damit revidierte der Sprecher Aussagen von Innenminister Boris Pistorius ( SPD), der die Kosten am Mittwoch im Landtag auf 1,3 bis 1,5 Millionen Euro beziffert hatte. Es sei ein Versehen des Ministers während einer hektischen Landtagsdebatte gewesen. Das mutmaßliche Mafia-Mitglied Igor K. war zwei Wochen lang in Hannover behandelt worden, nachdem in seiner Heimat ein Mordanschlag auf ihn verübt worden war. Inzwischen wird K. in einer Istanbuler Klinik behandelt – angeblich ohne Polizeischutz.

In Montenegro gab es in dem Fall dagegen eine weitere Festnahme. Laut der Polizei in Podgorica soll Vidoje S. an dem Anschlag auf Igor K. beteiligt gewesen sein. Ende Januar wurden 27 Schüsse auf Igor K. abgegeben, mindestens sieben Kugeln sollen ihn dabei getroffen haben. Bereits vor wenigen Tagen gab es eine weitere Festnahme. Ob einer der beiden Männer der Schütze war, ist unklar,

Von Britta Lüers