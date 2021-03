MHH-Infektiologe zieht Corona-Bilanz: Wir haben im Sommer nicht entschlossen genug reagiert

Hannover

Ein Jahr Corona in der Region Hannover – MHH-Infektiologe Matthias Stoll spricht darüber mit der NP im Interview.

Herr Stoll, angefangen mit dem Ausbruch der Pandemie und dem ersten Lockdown. Wie haben wir uns bislang geschlagen?

Stoll: Wir haben gut begonnen. Der Lockdown kam im März letzten Jahres zum richtigen Zeitpunkt, die Maßnahmen waren so erfolgreich, dass wir die meisten davon relativ schnell wieder beenden konnten. Man hat dann noch ein bisschen Abstand gehalten, insgesamt in Deutschland aber einen recht unbeschwerten Sommer erleben können. Danach aber haben wir auf die spätestens seit Ende Juli gestiegenen Infektionszahlen nicht rechtzeitig und entschlossen genug reagiert. Es fing langsam an – so wie jetzt übrigens auch gerade – dass die Zahlen nicht weiter sanken, sondern es eher langsam nach oben ging. Da haben wir erstmal zwei Monaten lang gewartet. Erst als dann im September die ersten Landkreise einen Inzidenzwert von 50 und höher erreichten, waren wir hocherschrocken.

Trotzdem hat es dann nochmal bis November gedauert, bis ein Lockdown light beschlossen wurde. Zu spät?

Damit haben wir zusätzliche Zeit verloren. Es war zudem eine abwegige Idee, man könnte mit einem Lockdown light die Ausbreitung kontrollieren. Unglücklich war auch die Aussage, diese leicht bittere Pille müssen wir jetzt noch einmal schlucken, damit wir danach alle zusammen Weihnachten feiern und uns in den Armen liegen können. Das ist leider gründlich schief gegangen.

Das Ergebnis war ein Weihnachten mit noch strengeren Regeln.Warum haben diese Maßnahmen nicht mehr so gewirkt wie beim ersten Lockdown.

Wir haben uns Mühe gegeben, also durchaus viele und konsequente Maßnahmen getroffen. Aber derzeit funktionieren dieselben Maßnahmen, die in 2020 mit dem beginnenden Frühjahr, damals nur einem Virusstamm und niedrigeren wöchentlichen Inzidenzwerten schnell erfolgreich waren nicht mehr so gut. Bei Inzidenzwerten von 50, 100 oder noch funktioniert dasselbe Maßnahmenbündel immer weniger. Zusätzlich sind die neuen Virus-Mutanten offensichtlich ansteckender, denn sonst könnten sie sich ja nicht durchsetzen. Es wird meist behauptet, sie würden auch schwerere Krankheitsfälle auslösen. Dem widerspreche ich, denn das ist in keiner Weise bewiesen. Unser Problem ist wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil: Mehr symptomlose und damit unerkannte Fälle, die zusätzlich die Übertragungen fördern.

Wie kommen sie darauf?

Eine Pandemie verläuft in der Regel so, dass die besonders schlimmen Fälle sich am Anfang häufen. Im Laufe der Zeit wird sich das Virus dann aber so an den Wirt anpassen, dass es zum einen immer ansteckender wird. Nur dann hat es die Chance weitergegeben zu werden. Zweitens wird es auch immer länger ansteckend. Und das kann es eigentlich nur, wenn es weniger kranke Fälle produziert. Das sehen wir ja auch bei der britischen Mutante. Die hat gerade bei jungen Menschen eine viel höhere Rate von völlig symptomfreien Verläufen. Die merken gar nichts davon und das ist natürlich toll für das Virus. Da denkt keiner daran, dass er krank ist. Dann wird man unvorsichtig, lässt vielleicht sogar den Mundschutz weg. Das Virus kann sich also leichter verbreiten.

Trotzdem legen die Statistiken nahe, dass mehr Menschen an der britischen Varianten sterben...

Es stimmt, dass in Großbritannien durch die massiv angestiegenen Infektionen mit der Mutationen die Intensivstationen übergelaufen sind und Menschen unversorgt gestorben sind. Denkbar wäre, dass gleichzeitig immer mehr Fälle gar nicht entdeckt wurden, weil sie sich gesund fühlten. In der Summe würde dann der falsche Eindruck entstehen, die erhöhte Sterblichkeit sei Folge einer höheren Virulenz, also krankmachenden Wirkung der Virusmutanten. Sie wäre aber in Wahrheit nur die Folge der Masse der Fälle. Die bei uns immer befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems ist in England eingetreten. In Deutschland beobachten wir das so nicht, deshalb sehe ich das Auftreten von Mutanten auch weiterhin gelassen. Gleichwohl führen die Mutanten natürlich zu mehr Infektionen, und uns bleiben auf der anderen Seite nicht mehr viele Möglichkeiten für noch härtere Maßnahmen. Hier sehe ich die Begründung für die Schnelltestangebote. Wir könnten zusätzlich noch einen ganz harten Lockdown machen, bei dem wir alle zu Hause bleiben müssen. Das ist natürlich schwer vermittelbar und für längere Zeit auch gar nicht durchzuhalten. Wir würden wohl viel besser dastehen, wenn wir schon ab Mitte August wieder zu restriktiveren Maßnahmen gegriffen hätten. Dass es anders kam hat auch etwas damit zu tun, dass wir Deutschen immer sehr kritisch sind, wenn es um Restriktionen geht, die vermeintlich unzumutbar sind. Aber das Virus hält sich nicht daran, was zumutbar ist. In der Summe müssen wir dann noch kürzer treten. Und damit kommen wir dann auch zu der zweiten Sache, die wir schlechter handhaben als andere Länder.

Das ist was genau?

Das Impfen. Wir Deutschen gehören zu den impfskeptischsten Ländern. In den meisten anderen Ländern mit hohen Gesundheitsstandards ist das eben nicht so. Wenn die Bevölkerung erwartet, dass das, was möglich ist, auch getan wird, dann wird es umgesetzt. Und siehe da. Dort wo geimpft wird – siehe Israel, Großbritannien, aber auch Serbien – funktioniert es. In Großbritannien gehen trotz der Mutation die Zahlen dramatisch zurück. Die Intensivstationen dort, die vor kurzem noch geradezu überrannt wurden, haben jetzt kaum noch Neuzugänge.

Der britische Impfstoff AstraZeneca ist in Deutschland in Verruf geraten. Offenbar zu Unrecht?

Das ist auch etwas, was wir in Deutschland falsch machen. Wir stehen uns selbst im Wege mit unserer Lust am pessimistischen Zweifel und einem manchmal bizarren Bedürfnis nach Sicherheit selbst vor schwer nachvollziehbaren, theoretischen Risiken. Dabei übersehen wir zuweilen das Offensichtliche . So wurde ohne echten Beweis behauptet, die Impfung mit AstraZeneca würde gegen die Varianten nicht wirken. Es ist zwar richtig, dass in Studien die südafrikanische Variante von Antikörpern weniger gut abgedeckt wurde. Zugleich wissen wir aber – ohne bisher gut erklären zu können, warum es so ist – dass die überwältigend gute Schutzwirkung aller drei Corona-Impfstoffe auch unabhängig von solchen Antikörpern besteht. Leider hat man in Deutschland den Astra-Zeneca-Impfstoff schlecht gemacht und damit der Impfkampagne Schaden zugefügt. Einen Tag vor der europaweiten Zulassung - ohne Altersbeschränkung - hat in Deutschland die Ständige Impfkommission den Stoff nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen, weil es zu wenige Daten für über 65-Jährige gab.. Das kann angemessen sein, wenn man im Impfstoff badet. Aber wir haben zu wenig von allen dreien bislang zugelassenen Stoffen und haben dann einen auch noch abgewertet, mit dem ausgerechnet die am höchsten priorisierte Gruppe nicht geimpft werden konnte und teilweise heute noch wartet. Nach den neuesten Studien haben wir mit AstraZeneca einen Impfstoff, der bereits nach der ersten Impfung bis zu über 90 Prozent wirksam ist.

Jetzt macht die Politik die Rolle rückwärts. AstraZeneca wird nun auch für die Alten empfohlen...

Ich würde das nicht als Rolle rückwärts bezeichnen. Das ist eben der deutsche Weg – zu sagen, jetzt haben wir genügend Daten. Es ist ja die richtige Entscheidung, da haben die Ständige Impfkommission und die Politik das Gesicht gewahrt. Insgesamt ist das Ergebnis aber schade, denn die Verunsicherung in der Bevölkerung wird bleiben. Wir sollten daraus lernen, Strategien rasch anzugehen, die in anderen Ländern bereits erfolgreich begonnen wurden, anstatt Zeit zu verlieren. Umso schneller könnten wir dann auch mit dem Impfen der anderen Gruppen beginnen.

Haben wir genug dafür getan, die Alten in den Pflegeheimen zu schützen?

Zunächst muss man loben, dass hier schon sehr früh erkannt wurde, dass man Alten- und Pflegeheime besonders schützen muss. Wir haben der Sache dann aber auch gleich wieder einen negativen Touch gegeben, weil Heimbewohner dadurch sehr isoliert wurden. Dieser Vorwurf ist sicherlich zum Teil zu Recht ausgesprochen worden. Wir haben uns zu sehr mit dem Ziel beschäftigt, dass sich da möglichst keiner infiziert, aber zu wenig Wert darauf gelegt, wie die Menschen trotzdem ein Anrecht auf soziale Kontakte wahrnehmen können. Rückblickend hätte man zwei Dinge besser machen können. Zum einen hätte man die Pflegekräfte sehr viel früher mit ausreichend Schutzausrüstung ausstatten müssen. Da ist anfangs das Gegenteil geschehen: Mit populistischen Aktionen sind die damals sehr begrenzten Vorräte lieber für öffentliche Veranstaltungen verschwendet worden. Das hat dann dazu geführt, dass Pflegekräfte sich infizierten und das Virus sich in den Heimen ohne ausreichende Schutzausrüstungen ausbreiten konnte. Da muss es künftig ein besseres Konzept geben.

Und der zweite Punkt?

Der betrifft die Vereinsamung der Bewohner. In den Niederlanden haben die Heime einfach Container auf den Parkplatz gestellt und mit Plexiglasscheiben und Gegensprechanlagen ausgestattet, sodass sich die Bewohner mit Angehörigen unterhalten konnten. Das war sicher und brachte auch was. Wenn man ehrlich ist, sind in einem Altenheim täglich meist nicht sehr große Besucherströme zu bewältigen. Da hätte so eine einfache Maßnahme ausgereicht. Aber da kommen in einem Land wie Deutschland natürlich wieder Zuständigkeiten ins Spiel, wer das jetzt umbaut und wer das genehmigt.

Warum ist man nicht frühzeitig dazu übergegangen, jede Person vor Betreten eines Heims zu testen?

Stoll: Dafür hatten wir anfangs gar nicht genug Tests. Es scheitert ja bis heute an der flächendeckenden Verfügbarkeit, wie wir in diesen Tagen wieder festgestellt haben. Ich sehe bei der Einführung der wöchentlichen Schnelltests für alle ohnehin Probleme. Die sollen ja nicht nur von Fachkräfte durchgeführt, sondern das Ergebnis auch sorgfältig kontrolliert und dokumentiert werden. Dieses Testverfahren inklusive Überprüfung der Personalien ist im technischen Ablauf wahrscheinlich nicht wesentlich einfacher als eine Impfung. Und da erleben wir ja gerade, wie langsam wir vorankommen. Da frage ich mich, woher wir den Optimismus nehmen, dass das mit den Tests auch nur halb so umständlich ist. Warum machen wir nicht einfache Dinge einfach? Man nimmt lieber den Selsbtltest für Laien, macht den unter Beobachtung kurz vor Betreten eines Geschäfts oder Lokals, vielleicht noch kombiniert mit einer App, die das Ergebnis protokolliert und für ein oder zwei Tage auch andernorts auf Vorlage gültig bleiben lässt.

Sie sehen die Schnelltest-Offensive der Politik ohnehin kritisch, warum?

Das kostet uns jede Woche unfassbar viel Geld. Das sollten wir lieber in die Impfstoffherstellung investieren. Das sind Milliarden von Euro. Für diese Summe könnte man sehr viel Impfstoff kaufen. Man könnte versuchen mit Israel gleichzuziehen, die jetzt schon in einer Phase sind, in der man über Schnelltests wahrscheinlich nur müde lächelt. In Impfangebote müssten wir die vorrangigen Bemühungen hineinstecken. Schnelltests bewirken nur kurzfristigen und trügerischen Schutz, denn es gehen einem positive Fälle durch die Maschen. Die Virologin Ulrike Protzer aus München sprach jetzt von bis zu 2 Prozent falsch-positiven Ergebnissen. Wir an der MHH gehen bislang von einem halben Prozent aus, selbst das ist schon viel und eine Katastrophe für die Betroffenen, die zu Unrecht erst einmal abgesondert werden müssten. Wenn die Tests wenigstens keine falsch-positiven Befunden liefern würden, leider erkennen Schnelltests dort aber eben nur die hochansteckenden Fälle. Kurz gesagt: Schnelltests sind durch die Masse notwendiger Anwendungen sehr teuer, sie beantworten nicht immer die Fragen so genau, wie wir es uns erhoffen und bergen zudem die Gefahr, dass bereits infizierte Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen. Man stelle sich vor, jemand spürt, dass eine Erkältung im Anflug ist. Die ganz Ängstlichen werden sehr früh einen Test machen. Die freuen sich dann, über das negative Ergebnis und fahren dann die Verwandten besuchen. Dabei könnte der Test fünf Stunden später schon positiv ausfallen.

Wie sind die Krankenhäuser bislang durch die Pandemie gekommen?

Was die Versorgung der Patienten anbelangt, sind wir in Deutschland sehr gut durchgekommen. Wir haben nirgends die Situation gehabt, dass Menschen starben, weil sie nicht mehr versorgt werden konnten. Es gab wohl bittere Zeiten, als es extrem stressig war und das Personal am Limit war. Die Folgen der unmittelbaren und langen psychischen Belastungen für diejenigen, die die schweren Fälle versorgen mussten, werden uns möglicherweise auch noch künftig beschäftigen.

Was muss das Ziel für 2021 sein?

Ich warne davor, die Mutanten als neues, gesondertes Problem anzusehen. Es ist damit grundsätzlich nichts anders geworden als zuvor. Solange wir nicht geimpft sind, müssen wir aufpassen. Wir dürfen bisher darauf vertrauen, dass wir mit einer Impfung vor allen zirkulierenden Varianten mehr oder minder gut geschützt sind, auch vor der südafrikanischen. Trotzdem sollten wir die Mutanten als eine Art Warnsignal sehen, dass wir jetzt so schnell wie möglich impfen sollten. Nur dann haben wir auch die Mutanten unter Kontrolle. Je schneller wir impfen, desto schneller gehen die Infektionszalen und vor allem die schweren Krankheitsfälle zurück. Wir müssen mindestens an den Punkt kommen, an dem man vielleicht an Corona erkranken kann, aber keinen schweren Verlauf hat oder gar sterben kann. Dieses Minimalziel erreichen die Impfstoffe offenbar recht gut. Zusätzlich erreichen wir schrittweise eine Herdenimmunität. Dann wird unser normales Leben wieder beginnen können. Wir haben es in der Hand.

Von André Pichiri