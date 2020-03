MHH-Infektiologe warnt: „Deutschland hat die Lage schlecht im Griff“

Hannover

Geisterspiele, abgesagte Konzerte, verschobene Messen und nun auch Betretungsverbote für Rückkehrer aus Risikogebieten für Altenheime, Kitas und Schulen. Das Land Niedersachsen verschärft aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus die Vorsichtsmaßnahmen.

Vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen müssten besonders geschützt werden, um eine hohe Todesrate in Deutschland zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. „Wir müssen sehen, dass uns die Corona-Krise nicht aus dem Ruder läuft. Das wäre ganz ganz schlecht, man stelle sich nur vor, wenn irgendwann ganze Intensivstationen geschlossen werden müssten, weil das medizinische Personal selber erkrankt ist“, warnt MHH-Infektiologe Matthias Stoll. In Italien sei das Gesundheitssystem inzwischen überlastet. „Das ist auch der Grund, warum dort immer mehr Menschen an Covid-19 sterben. Doch es könnte auch bei uns so kommen wie in Italien.“

„Es gibt nur wenige Länder, wo es noch schlechter läuft“

Noch liege die Sterblichkeitsrate in Deutschland bei einem Prozent, in China bei drei bis vier und in Italien bei sieben, so Stoll: „Aber auch wir können ganz leicht auf sieben Prozent ansteigen. Denn bislang hat Deutschland die Infektion schlecht im Griff. Es gibt nur wenige Länder wie Italien und Frankreich, wo es noch schlechter läuft.“ China hingegen habe die weitere Ausbreitung des Coronavirus inzwischen offenbar gut unter Kontrolle – und meldet täglich nur wenige Neuinfektionen. Stoll: „ Deutschland und Italien verbuchen stattdessen täglich neue Rekorde. Wenn wir gut aufgestellt gewesen wären, dann hätten wir das Problem in dieser Form jetzt gar nicht.“

Isolierstation 78 der MHH. Quelle: Archiv

Es brauche in einem förderalen Staatswesen für solche Fälle eine übergeordnete Leitlinienkompetenz. Stoll: „Es gibt offensichtlich niemanden, der zuständig ist, das von ganz oben zu entscheiden.“ Es könne nicht sein, dass in einem Bundesland Fußballspiele mit und in einem anderen ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. „Das muss für die Zukunft geregelt werden.“ Auch hätte es viel früher Reisebeschränkungen sowie breite Testangebote für Rückkehrer aus Krisengebieten geben müssen, kritisiert Stoll.

„Wir müssen nun sehr vorsichtig sein“

Steht unser Gesundheitssystem, auch hier in Hannover und Niedersachsen, also kurz vor dem Kollaps? „Nein, aber wir müssen nun sehr vorsichtig sein. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann steigen die Sterberaten rasant an“, so Stoll. Wann genau dieser kritische Punkt erreicht ist, beantwortet er so: „Ab dem Zeitpunkt, wo unsere Beatmungskapazitäten nicht mehr ausreichen. Das ist die kritische Grenze, die in Italien überschritten wurde.“

Die gute Nachricht sei jedoch: „ Deutschland ist besser ausgestattet als Italien. Wir haben mehr Beatmungskapazitäten pro Einwohner, Italien hat nur einen Bruchteil davon.“Die MHH, die als eine der wenigen niedersächsischen Kliniken eine Infektionsstation mit 20 Betten betreibt, sieht der Mediziner weiterhin gut vorbereitet: „Die MHH ist überdurchschnittlich gut ausgestattet – strukturell und personell“.

Schutzmaßnahmen des Landes der richtige Weg

Matthias Stoll hält die drastischen Schutzmaßnahmen des Landes für den richtigen Weg. Jeder einzelne müsse sein Verhalten verändern – das bedeute Umdenken und Verzicht. Er hält daher den Ratschlag seines Berliner Charité-Kollegen Christian Drosten für „wahnsinnig gut“, gefährdete ältere Menschen vor allen Risiken zu schützen. Stoll: „Es ist jetzt wichtig, mit unseren Eltern und Großeltern zu sprechen, ihnen den Ernst der Lage zu vermitteln und sie von großen Menschenmassen fernzuhalten. Das heißt auch, dass es ratsam wäre, für sie die Einkäufe zu erledigen. Dieser schutzbedürftigen Gruppe tut man damit einen großen Gefallen.“

Auch Kinder sollten, wenn möglich, nicht zur Betreuung zu Großeltern gegeben werden, warnt Stoll: Viele Kinder seien insofern ein Sicherheitsrisiko, „weil sie oft das Virus übertragen, ohne jedoch Krankheitssymptome zu zeigen. Jede Ansteckung muss unbedingt vermieden werden.“

Lesen Sie auch

Von Britta Lüers