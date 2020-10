Hannover

In Niedersachsen gelten derzeit so viele Menschen als coronainfiziert wie noch nie zuvor. Die Zahl der aktiven Fälle stieg am Freitag auf 4587, so das Landesgesundheitsamt. Auch in der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) gäbe es zunehmend mehr Patienten, sagt MHH-Infektiologe Matthias Stoll.

„Wir merken deutlich, dass die Infektionszahlen steigen. Bisher ist aber noch zum Glück der Anteil der Patienten geringer, die schwer krank sind und intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Doch auch im Frühjahr war es so, dass die wirklich schweren Corona-Fälle erst mit Verzögerung in die Krankenhäuser kamen“, so Stoll. Langsam würden in der MHH die Intensiv- und Infektionsstationen voller. Inzwischen sei es wieder eine zweistellige Anzahl von Patienten.

Covid-19 über Sommer nicht abgeschwächt

Der Infektiologe berichtet von einer gewissen Enttäuschung in den Kliniken: „Weil das Virus mit voller Dynamik nun wieder da ist. Man hatte die leise Hoffnung, dass sich Covid-19 über den Sommer abschwächen würde. Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt.“ Er sei erstaunt, dass es nur eine sehr kurze Phase gab, in der die Infektionszahlen auf einem niedrigen stabilen Level waren. Stoll: „Es ging sehr schnell wieder nach oben, schon im Juli zunächst ganz langsam und damit für die meisten fast unbemerkt. Inzwischen immer rasanter.“

Sein Urteil fällt drastisch aus: „Wir haben vielleicht zu lange als Deutsche frohlockt, dass es in den USA, Spanien und Frankreich viel schlimmer ist. Solch ein Vergleich kann weder ein Trost noch eine Lösungsstrategie sein. Das fliegt uns jetzt um die Ohren.“ Auch habe man auf „die falschen Dinge geschaut und sich davon faszinieren lassen“, sagt Stoll: „Man muss nur schauen, wie vehement über den Profi-Fußball diskutiert wurde und zu welch hohem Preis Fußballspiele wieder stattfinden dürfen. Der DFB hat uns die wichtigen PCR-Tests vom Markt weggekauft, die uns bis heute in medizinischen Bereichen fehlen. Da sind völlig falsche Signale ausgesendet worden.“

Wie gut ist die MHH für die zweite Welle aufgestellt und was hat man dazugelernt? „Wir wissen deutlich mehr über das Virus, haben auf dieser Basis konkrete Verfahrensregeln festgelegt. Schutzausrüstung ist ausreichend vorhanden, zudem haben wir inzwischen einige etablierte Therapieformen, die bei der Behandlung von Covid-19-Patienten gute Wirkung zeigen.“ Doch angesichts täglich neuer Rekord-Neuinfektionen ist sich der Mediziner bewusst: „Es kann wieder ungemütlich in der medizinischen Versorgung werden.“ Dass das exponentielle Wachstum bald außer Kontrolle gerät, glaubt er nicht: „Ich glaube an die Gesellschaft, dass wir es noch schaffen können, den Verlauf abzuschwächen. Schlimmstenfalls müssen wir zurück zu einem Lockdown.“ Spätestens in zwei Wochen wisse man, ob die neuen Maßnahmen Wirkung zeigen, „wir als Gesellschaft einen zweiten Lockdown abwenden können“.

Vom Spitzentreffen mit der Kanzlerin enttäuscht

Dennoch sei er von den Ergebnissen des Treffens der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin enttäuscht gewesen. „Da ist zu wenig raus gekommen. Mehr Entschlossenheit wäre ein gutes Signal gewesen.“ Der MHH-Infektiologe begrüßt den Aufruf in der Neuen Presse: „Bitte haltet euch an die Regeln!“ Und ergänzt: „Kopf einschalten ist auch wichtig.“ Angst-Tiraden mancher Bürger, die angesichts der Corona-Beschränkungen ihre Freiheit in Gefahr sehen, lösen bei Matthias Stoll Kopfschütteln aus. „Die persönliche Freiheit ist viel stärker bedroht, wenn es erneut zum Lockdown kommt. Also sollte jeder Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dieses Szenario abzuwenden. Und wer an Covid-19 erkrankt und daran stirbt, der hat am Ende gar keine Freiheit mehr: Diese endet für immer durch den eigenen Tod.“

