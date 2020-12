MHH-Infektiologe: Impfbereitschaft ist nicht ausreichend

Hannover

Der MHH-Infektiologe Professor Matthias Stoll erklärt, wie hoch der Schutz nach einer Covid-19-Impfung ist. Und warum auch eine Impfung noch nicht das Allheilmittel sein muss.

Wie lange dauert es, bis man nach einer Impfung immun ist?

Eine spezifische Immunantwort kommt bereits nach wenigen Tagen allmählich in Gang, braucht aber etwa zwei Wochen oder etwas länger, bis sie das gewünschte Niveau erreicht. Fast alle gegen die Corona-Erkrankung entwickelten Impfungen gehen dann aber noch einen zweiten Schritt, weil im Abstand von drei Wochen bis zwei Monaten eine Auffrisch-Impfung erfolgen muss, damit der Impfschutz einerseits höher ist und andererseits deutlich länger anhält. Das bedeutet, dass die Covid-19-Impfungen erst nach frühestens vier bis sechs Wochen nach der ersten Dosis ihre vollständige Impfwirkung entfalten.

Wie lange hält die Impfwirkung an?

Bei Corona wissen wir das noch nicht, weil es ja keine Langzeitbeobachtungen gibt. Leider scheinen die Immunreaktionen gegen Sars-CoV-2 rascher abzunehmen als bei vielen anderen Infektionen. Ob im gleichen Maße der Immunschutz einer Impfung auch rascher abnimmt, ist bisher noch unbekannt. Es könnte also sein, dass man vielleicht regelmäßige Auffrisch-Impfungen durchführen muss, wie man es ja auch bei der Grippe- oder Tetanusimpfung kennt.

Wie viel Prozent der Bevölkerung müssen geimpft werden, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen?

Um eine Herdenimmunität gegen das Sars-CoV-2-Virus zu erreichen, müssen mindestens 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung immun sein. In einer repräsentativen Umfrage der Barmer Krankenkasse von Ende November 2020 lag die Impfbereitschaft gegen Covid-19 für erwachsene Deutsche bei nur 53 Prozent, für die Niedersachsen immerhin bei 56 Prozent. Leider wäre aber mit diesen niedrigen Impfquoten das erhoffte Versetzungsziel in eine Welt ohne Lockdown und AHA-Regeln hierzulande nicht zu erreichen.

Wer soll sich impfen lassen?

Man wird nicht alle 80 Millionen Deutsche in wenigen Tagen oder Wochen impfen können. Deshalb haben der Nationale Ethikrat und andere Fachinstitutionen empfohlen, zunächst bevorzugt diejenigen zu impfen, die ein stark erhöhtes Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Hinzu kommen die Personen im Gesundheitswesen und Beschäftigte in sogenannten systemrelevanten Berufen, zum Beispiel bei der Polizei.

Sollten sich Menschen impfen lassen, die bereits mit Corona infiziert waren?

Es würde keinen Sinn machen, diese Gruppe von der Impfung auszuschließen. Wir wissen, dass die natürlich erworbene Immunantwort dieser sogenannten Rekonvaleszenten sehr oft rasch wieder abgenommen hat.

Wie groß ist die Gefahr von Nebenwirkungen bei der Impfung?

Die beiden Impfstoffe der Firmen Biontech/ Pfizer und Moderna sollen recht gut verträglich sein. Es wurden eher leichte, vorübergehende Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Reaktionen an der Einstichstelle beschrieben. Daten zu möglichen Langzeitnebenwirkungen liegen aber noch nicht vor, weil es sich ja um beschleunigte Zulassungen handelt.

