MHH-Humangenetiker starten Projekt gegen vererbbaren Krebs

Wie lässt sich Krebs verhindern? Bei einer der wichtigsten Fragen in der Medizin geht die MHH nun neue Wege. Genauer gesagt, das MHH-Institut für Humangenetik. Mit 2,5 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses wollen die Fachärzte für Humangenetik ein neues Versorgungsnetz mit Onkologen und Humangenetikern aufbauen.

Rund eine halbe Million Menschen erkranken in Deutschland an bösartigen Tumoren – jährlich. „Mindestens fünf bis zehn Prozent dieser Tumorerkrankungen haben eine erbliche Ursache und treten als Tumorrisikosyndrom auf“, sagt Dr. Johanna Tecklenburg. Als Krebsarten mit starker erblicher Komponente gelten Brust- und Eierstockkrebs oder auch Darmkrebs. Verantwortlich sind krankheitsverursachende Genveränderungen. Typisch für solche Befunde sind eine familiäre Häufung charakteristischer Tumorerkrankungen und bösartige Geschwüre in jungem Lebensalter.

Aufbau der Telemedizin geplant

Was geschieht nun mit dem Geld aus dem Projekt Onko-Risk-Net? „Wir wollen die Onkologen schulen, damit sie in Verdachtsfällen die Patienten an uns weiterleiten“, erklärt Johanna Tecklenburg. Und damit die Patienten keine stundenlangen Fahrzeiten in Kauf nehmen müssen, soll eine telemedizinische Beratung aufgebaut werden. „Diese neue Versorgungsform ist noch nicht bei der Gesetzlichen Krankenversicherung abgebildet“, sagt die Ärztin. Und die Beratung sei wesentlich intensiver und langwieriger als ein übliches Arztgespräch.

Das Problem: In Deutschland gibt es lediglich 360 Fachärzte in Humangenetik, konzentriert in den großen Städten. Insofern steckt die humangenetische Beratung von Krebspatienten gerade im ländlichen Raum noch in den Kinderschuhen. Das auf vier Jahre angelegte Projekt soll diese Beratungslücke schließen.

Allein die Gewissheit hilft den Patienten

Stellt sich heraus, dass eine bösartige Tumorerkrankung einen erblichen Hintergrund hat, greift ein ganzes Bündel von Maßnahmen. „Bei erblichen Darmkrebs gibt es bestimmte Tumortherapien und Medikamente, die den Patienten helfen können“, sagt Dr. Tecklenburg. Und für solche Erkrankte gibt es dann eine lebenslange Nachsorge. „Vielen Leuten hilft schon die Erkenntnis, dass sie die Krankheit in sich tragen“, weiß die Fachärztin aus Erfahrung. Auch die Nachkommen der Krebspatienten können genetisch untersucht werden, ob sie das Tumorrisikosyndrom auch haben.

Falls das der Fall sein sollte, greife eine ganz andere Prävention als üblich. Zum Beispiel regelmäßige Darmspiegelungen. Das Projekt Onko-Risk-Net wird wissenschaftlich ausgewertet. Aber schon jetzt ist sich Johanna Tecklenburg sicher: „Wir verhindern Krebserkrankungen.“

Von Thomas Nagel