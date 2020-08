Hannover

Sie sorgt sich um das sogenannte Orphanet: Susanne Morlot (64). Die promovierte Oberärztin arbeitet als Humangenetikerin an der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH). Und sie koordiniert Orphanet in Deutschland. In der kostenfreien und frei zugänglichen Datenbank sind alle bisher bekannten Seltenen Krankheiten gelistet. Die Finanzierung von Orphanet Deutschland ist aber vorerst nur bis Ende 2020 sicher.

Als selten gilt eine Krankheit, wenn es im Schnitt einen Patienten unter 2000 Menschen gibt. Etwa vier Millionen Betroffene gibt es in Deutschland. 86 Prozent der Seltenen Krankheiten sind chronisch, bei etwa 72 Prozent ist die Ursache genetisch, bei 70 bis 80 Prozent der Patienten beginnt das Leiden im Kindesalter. Ungefähr 8000 dieser Krankheiten sind bekannt.

Datenbank wichtig für Patienten

Orphanet listet nicht nur die Krankheiten, sondern zum Beispiel auch typische Symptome, genetische Speziallabore oder die 31 deutschen Zentren für Seltene Erkrankungen, darunter die Medizinische Hochschule Hannover. Außerdem verweist die Datenbank auf Selbsthilfegruppen und die sogenannten Orphan Drugs, Medikamente, die speziell zur Behandlung der Seltenen Krankheiten entwickelt worden sind.

„Wichtig ist Orphanet vor allem für Patienten“, weiß Susanne Morlot, die regelmäßig Betroffene an der MHH berät. In der Datenbank könnten sie Informationen verständlich finden. „Dort ist das gesamte Wissen zu den Seltenen Krankheiten hinterlegt und teils auf Deutsch übersetzt.“ Was auch manchen Ärzten durchaus entgegen komme.

Finanziert wird Orphanet Deutschland bisher durch die Europäische Union. Allerdings nur noch bis Ende 2020. Wie es weitergeht, werde aktuell geklärt, weiß Susanne Morlot. „Wir hoffen, dass wir eine nachhaltige Lösung finden, ansonsten wäre es ein großer Verlust für die Patientenversorgung.“ Denn das Wissen über die Seltenen Krankheiten würde nicht mehr aktualisiert, neue Informationen nicht mehr aus den Datenbanken der 40 weiteren Mitgliederstaaten ins Deutsche übersetzt werden können. Und immerhin: Im vergangenen Jahr hat es allein aus Deutschland mehr als 1,4 Millionen Zugriffe auf die Datenbank gegeben, 24 .135 stammten aus Hannover.

