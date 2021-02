MHH-Experte ruft zur Impfung mit Astrazeneca auf

Hannover

In Hannover wird seit Montag auch der Impfstoff von Astrazeneca verabreicht – jedoch nur an unter 65-Jährige. „Das heißt aber nicht, dass er für Ältere nicht geeignet wäre“, so MHH-Professor Tobias Welte. Es gebe für Astrazeneca nur deshalb keine Zulassung für Ältere, weil der deutschen Zulassungsstelle die Datenlage nicht ausreicht. In den USA und in Großbritannien würden alle Altersgruppen mit Astrazeneca geimpft. „Dadurch wird sich die Datenlage vergrößern“, erklärt er. Und eine Zulassung für ältere in Deutschland wahrscheinlicher.

Panik wegen Mutationen unangebracht

Eine Panik aufgrund der Ausbreitung der britischen Mutation B.1.1.7 des Virus sei fehl am Platze, so der Experte weiter. Alle drei verwendeten Impfstoffe würden dagegen wirken.

Allen Bürgern müsse klar sein, dass Corona nicht gänzlich verschwinden werde – auch in fernerer Zukunft würde es immer wieder zu Infektionen kommen. „Wenn wir aber in ein halbwegs normales Leben zurück wollen, brauchen wir Impfungen!“

Von Simon Polreich