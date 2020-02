Igor K.: Staatsanwaltschaft prüft Verdacht der Geldwäsche

Hannover

Seit gut zwei Wochen wird der mutmaßliche Mafia-Boss Igor K. (35) in der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) behandelt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover. Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bestätigte gegenüber der NP, dass eine Strafanzeige wegen Geldwäsche eingegangen sei. „Wir prüfen derzeit gründlich, ob die Voraussetzungen für den Tatbestand vorliegen.“ Dazu gehöre auch, die Identität des mutmaßlichen Mafia-Bosses aus Montenegro zu überprüfen.

Igor K. wird dabei vorgeworfen, seinen Krankenhausaufenthalt in der MHH mit Geldern aus Drogen-, Waffen- und Menschenhandel bezahlt und es so in Umlauf gebracht zu haben. Möglicherweise könnte in diesem Zusammenhang auch der MHH ein Ermittlungsverfahren drohen. Denn nach dem Strafgesetzbuch ist nicht nur derjenige strafbar, der mit dem Schwarzgeld zahlt, sondern auch derjenige, der es annimmt. Allerdings müsste der MHH dann nachgewiesen werden können, dass sie zum Zeitpunkt der Zahlung davon wusste, dass das Geld aus schweren Verbrechen strammt.

In dem Schreiben des Direktors der Unfallchirurgie, Christian Krettek, an die Mitarbeiter der Klinik heißt es allerdings, dass man erst davon erfahren habe, dass Igor K. im Montenegro von einem großen Polizeiaufgebot beschützt wurde, als das Geld bereits bezahlt wurde und der mutmaßliche Mafia-Boss in der MHH eintraf.

Kritik an MHH nimmt nicht ab

Daneben wird die Klinik noch immer massiv dafür kritisiert, dass sie Igor K. überhaupt aufgenommen habe. Medizintouriusmus ist dabei eine wesentliche Einnahmequelle des deutschen Gesundheitssystems. Eine Auswertung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ergab, dass 2017 auf diese Weise immerhin 1,2 Milliarden Euro eingenommen wurden. Jens Juszczak, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizintourismus, teilte mit, dass seit mehr als zwölf Jahren ein Arbeitskreis „Internationale Patienten“ besteht, in dem sich regelmäßig etwa 30 der größten deutschen Kliniken austauschen. Die Medizinische Hochschule Hannover nimmt dem Forscher zufolge seit einigen Jahren nicht mehr an den Sitzungen teil.

An der MHH geht es derweil noch immer turbulent zu. Die Klinik wird noch immer von einem großen Polizeiaufgebot abgesichert. Aus Polizeikreisen heißt es, dass Igor K. und seine Frau der Sicherheitsstufe eins unterliegen – dies bedeutet, dass die beiden den gleichen Schutz wie Bundeskanzlerin Angela Merkel genießen. Nach NP-Informationen wurde Igor K. am Mittwoch erneut operiert und soll inzwischen von der Intensivstation auf die unfallchirurgische Privatstation verlegt worden sein. Dort wird er von Klinikdirektor Krettek persönlich behandelt. Aufgrund des hohen Schutzstatus darf sein Zimmer nur von ausgewählten Personen und nur nach vorheriger Anmeldung betreten werden.

Erste Festnahme in Montenegro

Indes ist den Behörden im Balkanstaat Montenegro bei ihren Ermittlungen um die Schüsse auf das Mafia-Mitglied Igor K. ein erster Erfolg gelungen: Beamte nahmen Dragiša B., der zum Mafia-Clan Kavac gehören soll, fest. Ihm wird die Beteiligung an einem versuchten Mord zur Last gelegt. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr sitzt er nun in Untersuchungshaft. Das berichtet die montenegrinische Zeitung „Vijesti“ in ihrer Online-Ausgabe. Die Behörden bezeichnen Dragiša B. als Helfer. Der eigentliche Schütze, der Igor K. am 28. Januar in der Nähe der Stadt Podgorica durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt hat, ist unterdessen weiter auf der Flucht.

Die Fahnder kamen dem nun festgenommenen Dragiša B. durch Fingerabdrücke an einer Flasche auf die Spur. In der Flasche soll sich das Benzin befunden haben, mit dem die Täter ihr Fluchtauto angezündet haben. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber „Vijesti“: "Diejenigen, die das Auto angezündet haben, haben mehrere Fehler gemacht. Sie haben einige Spuren hinterlassen, von denen wir hoffen, dass wir sie sicherstellen und auswerten können."

Die Beamten haben auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein M70-Gewehr, gefunden. Der Schütze soll damit 26 Schüsse abgefeuert haben. Anders als bislang behauptet worden ist, trafen jedoch lediglich sieben Kugel das Mafia-Mitglied Igor K. in Arme und Bauch.

Von Mandy Sarti