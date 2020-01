MHH-Arzt rechtskräftig wegen Kindsmissbrauchs verurteilt

HANNOVER

Der pädophile Kinderarzt Harry S. (44) kommt wegen des Missbrauchs von etwa 20 Jungen lange ins Gefängnis und anschließend in Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof ( BGH) bestätigte die Verurteilung des Mannes zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft. Damit ist die vom Landgericht Augsburg verhängte Strafe rechtskräftig. Die Richter hoben lediglich ein lebenslanges Berufsverbot auf. Zwischen den Taten und der Tätigkeit als Arzt sei kein Zusammenhang belegt.

Fünfjährigen in Garbsen entführt

Der Mann hatte alles zugegeben. Er hatte in Augsburg und München Kinder auf der Straße oder dem Spielplatz angesprochen, ihnen Spielzeug versprochen und sie dann in nahen Gebäuden missbraucht. 2014 verging sich der Angeklagte, zu der Zeit Arzt in der MHH, in Hannover an einem Fünfjährigen. Er hatte das Kind in Garbsen entführt und narkotisiert.

Ein erstes Urteil des Landgerichts hatte der BGH aufgehoben. Im zweiten Verfahren musste die Schuldfähigkeit des Mannes noch einmal genau geprüft werden. Anfang 2019 verurteilten die Augsburger Richter den damals 44-Jährigen erneut. Dagegen hatte der Mediziner abermals Revision eingelegt, diesmal weitgehend ohne Erfolg.

