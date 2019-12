Kritik von MHH-Arzt: Kassen verweigern oft die Cannabis-Therapie

HANNOVER

Seit März 2017 darf Cannabis als Medizin verordnet werden. Rund 40.000 Menschen in Deutschland (davon 400 Menschen in der Region Hannover) nutzen das Medikament. „Mit stark steigender Tendenz“, sagt Professor Matthias Karst, Leiter der Schmerzambulanz in der Medizinischen Hochschule Hannover. Seine Erfahrung: „An dem Mythos, dass Hanf etwas Schlechtes ist, stimmt gar nichts.“ Dennoch verweigerten die Krankenkassen in etwa einem Drittel der Fälle die Bezahlung.

„Das liegt daran, dass im Cannabis-als-Medizin-Gesetz der Einsatz keine konkrete Indikation für die Cannabinoide festgelegt wurde. Das ganze Verfahren ist atypisch und wird deshalb auch kritisiert“, sagt Karst. Dabei ist Hanf eine wirkungsvolle Medizin. „Es hilft vor allem Menschen, die neben chronischen neuropathischen Schmerzen Stresssymptome aufweisen“, erklärt der MHH-Professor. Wer also vom Schmerz zermürbt wird, zusätzlich unter Schlafmangel und Depression leidet, dem nutzt Hanf.

Zu wenige Studien

Auf der Internet-Seite der Techniker Krankenkasse (TK) zum Beispiel werden einzelne Krankheitsbilder und die Wirksamheit von THC beschrieben. Zurückhaltend heißt es dort: „Eine denkbare Indikation für Cannabis“ liege bei chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose, Epilepsie und Übelkeit nach einer Chemotherapie vor.

Professor Karst sieht das ähnlich. Er glaubt, dass THC auch bei Depressionen, Ängsten, Schlaf- und Esstörungen und Psychosen eine Wirkung erziele. Bei Depressionen und Psychosen sieht die TK keine Indikation, bei Angst- und Schlafstörungen sei eine heilende Wirkung „möglich“. Immer wieder schreibt die Kasse zu den einzelnen Krankheitsbildern in Verbindung mit Hanf: „Keine belastbaren Studien“, „wissenschaftlicher Beleg nicht erbracht“.

Cannabidiol hat weniger Nebenwirkungen

Klar ist, der Hanf bewirkt etwas im Menschen. Die Medizin in Tablettenform sorgt deshalb auch für unangenehme Begleiterscheinungen. „Die häufigsten Nebenwirkungen sind Schwindel, Benommenheit, Übelkeit und Tachykardie (Vorhofflimmern),“ sagt der MHH-Schmerztherapeut. Nebenwirkungen könnten bei zurückhaltender Medikamentierung weitgehend vermieden werden.

So gibt es seit kurzem die Idee, eine Therapie mit Cannabidiol (CBD) zu beginnen. CBD ist ein nicht-psychoaktiver Wirkstoff aus dem weiblichen Hanf. „Erst wenn mit CBD keine ausreichende Linderung erzielt werden kann, sollte man THC dazu nehmen“, sagt Professor Karst. Es gebe auch Hinweise, dass CBD bei bei Psychosen und bestimmten Epilepsieformen erfolgreich sein kann. Aber wie gesagt, die Kassen haben da so ihre Vorbehalte.

