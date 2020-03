Dieses Foto werden wir so schnell nicht vergessen: Mit einer klaren Botschaft wenden sich MHH-Ärzte im Kampf gegen das Coronavirus an die Menschen.

Klare Botschaften: Auf mehreren Stationen der MHH sind solche Bilder entstanden. OP-Teams halten die Aufschrift „We stay here for you. Please stay home for us!“ („Wir sind hier für euch. Bitte bleibt Zuhause für uns!“) hoch. Auch der Leiter der Bundespolizeiinspektion, Martin Kröger (kleines Bild), und seine Stellvertreterin, Laura Macke, riefen die Hannoveraner dazu auf, sich möglichst wenig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Quelle: MHH/Facebook