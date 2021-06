MHH: 37.000 Unterschriften für das Bleiberecht von Farah Demir

Hannover

Wenn es einen Namen für die gescheiterte Einwanderungspolitik in Deutschland gibt, dann müsste er Farah Demir lauten. Seit etwa 35 Jahren lebt die MHH-Intensivschwester in Deutschland. Doch die Frau ohne Staatsangehörigkeit hangelt sich von Duldung zu Duldung – und ist stets von der Abschiebung bedroht. Nun hat der MHH-Personalrat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Petition mit 37.000 Unterschriften übergeben. In der Petition wird eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis für Farah Demir gefordert.

Die Krankenschwester kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland. Ihre Eltern waren vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflüchtet. Seitdem lebt sie in einem rechtlich ungesicherten Status in Deutschland, weil sie ihre Herkunft und Identität nicht ausreichend belegen könne. Das sei ein häufiges Problem von Menschen, die aus Bürgerkriegsgebieten geflüchtet seien, sagt Kai Weber vom niedersächsischen Flüchtlingsrat.

Farah Demir arbeitet auf einer MHH-Intensivstation

Farah Demir arbeitet in der MHH als Fachpflegekraft für Intensivpflege auf der Covid-19-Intensivstation. Fachkräfte wie sie werden händeringend gesucht, dennoch muss sie ständig mit Abschiebehaft und Ausweisung rechnen – in ein Land, das sie niemals bewusst kennengelernt hat.

Als erste MHH-Beschäftigte wird Intensivpflegekraft Farah Demir von Betriebsarzt Thomas Rebe geimpft wird. Quelle: Karin Kaiser / MHH

Ihre Situation beschreibt die Krankenschwester als zwiespältig. „Einerseits erfahre ich eine unglaubliche Wertschätzung und Unterstützung von meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinem Arbeitgeber, meinen Nachbarn und vielen Mitmenschen. Andererseits wollen mich die Behörden hier nicht haben und stufen mich herab. Das Ganze macht mich traurig und lässt mich verzweifeln“, sagt sie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr größter Traum sei, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und ein deutscher Pass, heißt es in einer MHH-Pressemitteilung. In den vergangenen 15 Jahren habe sie nur von Duldung zu Duldung gelebt. „Mal beträgt die Zeit, die mir in Deutschland gewährt wird, ein paar Wochen, mal ein paar Monate“. Allein deshalb hoffe sie, dass das Engagement ihrer Mitmenschen um ihre Person nicht umsonst sei. Bereits 2009 hatten sich 10.000 Personen in einer Petition für das Bleiberecht von Farah Demir stark gemacht.

Das politische Trauerspiel einer nicht-existenten Migrationspolitik spiegelt ein Bericht des Niedersächsischen Innenministeriums wieder. In diesem Jahr lebten rund zwei Drittel der Geduldeten (10.194 Menschen) seit über vier Jahren in Deutschland. 3519 Menschen sind seit mehr als sechs Jahren mit einer Duldung hier und 2245 seit mehr als acht Jahren. Doch hätten von diesem Personenkreis, der ein Bleiberecht erhalten könne, nur 668 Menschen Erfolg gehabt.

Von Thomas Nagel