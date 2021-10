Lungenexperte Welte zur Grippegefahr: „Je mehr Impfungen, desto geringer das Risiko“

Hannover

Corona ist noch da, die Erkältungszeit im Anmarsch. Was das für unsere Gesundheit bedeutet und warum sich jeder, vor allem Vorerkrankte, auch gegen Grippe impfen lassen sollten, erklärt der Lungenforscher, Professor Tobias Welte von der MHH, im Interview.

Sind wir durch Grippe gefährdeter, weil wir uns durch Masken und Abstände besonders gut geschützt haben?

Es ist etwas kompliziert. Wir hatten 2020 praktisch einen Ausfall der Grippesaison und deutlich weniger Virusinfektionen durch Masken und vor allem durch den Lockdown. Denn für die Verbreitung der Grippeviren sind normalerweise die Schulen, die Universitäten zuständig – wenn das ausfällt, gibt es keine Verbreitung. Aber das auch einen negativen Aspekt, weil der Mensch seine Immunabwehr nach dem Kontakt zu den Erregern richtet. Jetzt haben wir eineinhalb Jahre erregerfreie, fast sterile Zeiten hinter uns. Und tatsächlich sehen wir schon mehr dieser klassischen Effekte wie Schnupfen, Husten, aber auch Noro durch die zurückgehende Immunität. Das sehen wir jetzt bei Kindern, das wird aber auch Erwachsene betreffen. Übertragen wir das auf Grippe, können wir mit einer starken Grippewelle dieses oder auch erst nächstes Jahr rechnen.

Also sollten wir uns möglichst schnell gegen Grippe impfen lassen?

So ist es. Je mehr Grippeimpfungen jetzt im Herbst, desto geringer wird das Risiko.

Wer sollte sich auf jeden Fall gegen Grippe impfen lassen?

Alle mit chronischen Erkrankungen wie Lungen-, Herz und Tumorerkrankungen, Immunsuprimierte, Transplantierte, Diabetiker, Nierenpatienten und Leberzirrhotiker. Das Risiko steigt deutlich über 60 Jahre, also auch die über 60-Jährigen.

Gilt das auch für die Impfung gegen Pneumokokken?

Die Grippe wird häufig von einer zweiten Infektion mit Pneumokokken gefolgt. Wenn man diese Sekundärinfektion vermeiden will, ergibt eine Pneumokokkenimpfung Sinn. Die Kassen bieten sie allerdings nur für ältere und Menschen mit Begleiterkrankungen an.

Spielt das RSF-Virus eine Rolle, was ist das für ein Virus?

Das ist ein klassisches Kindervirus bei kleinen Kindern, eine der häufigsten Virusinfektionen im Vorschulalter. Wir haben auf anderen Kontinenten – in Australien, Amerika – Ausbrüche gesehen, wir sehen auch an deutschen Daten, dass wir einen deutlichen Zuwachs an RSF-Virus haben. Hier sind Impfstoffe erst in der Entwicklung, aber es sind noch keine verfügbar.

Können auch Erwachsene dieses Virus bekommen?

Ja, gerade Immungeschwächte haben ein deutliches Risiko. Man hat es lange für ein reines Kinder-Virus gehalten.

Kann man gleichzeitig gegen Grippe und Corona geimpft werden?

Klares Jein. Die Impfstoffe beeinträchtigen sich nicht in der Wirkung, aber beide haben Nebenwirkungen in Richtung eines Grippegefühls. Wenn man beide gleichzeitig gibt, kann sich das verstärken.

Sollten wir weiter auf Masken und Abstände achten, auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben wird?

Das ist eine Frage, wie wir grundsätzlich leben wollen. Die Grippe ist da, wird nicht verschwinden, andere Viren auch. Und auch bei Corona glauben wir nicht, dass es in den nächsten Jahren verschwindet. Eine generelle Maskenpflicht wird sich nicht durchsetzen lassen, aber eine Maskenpflicht für Menschen mit einem besonders hohen Risiko wäre sinnvoll.

Von Petra Rückerl