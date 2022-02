Lungen-Chefarzt der MHH diagnostiziert „Gesellschaftsneurose“

Hannover

Die Pandemie habe „die Menschen als Ganzes mehr oder minder krank“ gemacht, sagte Welte laut Mitteilung der Ärztekammer Niedersachsen vom Donnerstag. „Wir befinden uns inzwischen in einer Gesellschafts-Neurose, die durch die Pandemie ausgelöst worden ist.“ Es sei im Einzelfall nicht mehr einfach erkennbar, was die Folge einer Covid-19-Infektion und was die der belastenden Gesamtsituation sei, sagte der Mediziner.

Zudem habe die Pandemie zu einem erheblichen Bildungsverlust in der Gesamtbevölkerung geführt. Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien seien hiervon besonders betroffen. „Dort sind Bildungsverluste viel ausgeprägter“, betonte Welte. „Da werden wir lange drunter leiden. Das ist eine der schwersten Kollateralschäden der Corona-Pandemie.“ Es sei richtig, alles zu versuchen, um diese Schäden aufzufangen und Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten offen zu halten.

Antigen-Tests ausreichend

Mit Blick auf die Teststrategie sprach sich der Mediziner dafür aus, nicht nur auf PCR-Tests zu setzen. Antigen-Tests könnten, wenn sie täglich oder alle zwei Tage genutzt würden, verlässliche Hinweise auf eine Corona-Infektion geben und als PCR-Test-Ersatz dienen.

Befragt zur neuen Virusvariante BA.2, betonte der Lungenfacharzt, dass es hierzu noch wenig Gewissheit gebe. „Was die krankmachende Potenz angeht, scheint diese neue Omikron-BA.2-Variante nicht schwieriger zu sein als die klassische Omikron-Variante.“ Derzeit würden 10 Prozent der Covid-19-Fälle durch BA.2 hervorgerufen. Ob diese Variante bald andere verdränge, konnte Welte noch nicht abschätzen.

Von epd