Zurzeit ist vielerlei nicht so wie gewohnt. Das trifft auch auf das Lumix-Festival für jungen Bildjournalismus zu, dessen 7. Ausgabe zwar stattfindet, aber nicht auf der Expo Plaza, sondern im Internet. Was dort vom 19. bis zum 28. Juni zu erleben ist, bleibt indes spannend genug.

Zumal ohnehin Änderungen vorgesehen waren. „Wir wollten zum Beispiel von vorneherein eine zusätzliche Ausstellung ins Programm nehmen“, sagt Karen Fromm, Professorin im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover, die zusammen mit dem Kollegen Lars Bauernschmitt das neue Leitungsteam bildet. Gast-Kuratorin Iris Sikking beleuchtet nun unter der Überschrift „New Perspectives on Documentary Practices“ die Zukunft visueller Erzählweisen im Journalismus und differenziert dabei etwa zwischen investigativen und partizipativen Strategien.

Preise in zwei Kategorien

Preise werden in zwei Kategorien verliehen. Zum einen sind 50 klassische Fotoserien zu sehen, die eine breite Palette von der Flüchtlingsthematik über Sammler von Haaren oder Ziegelsteinen bis hin zur LGBTQ-Community in China abbilden. Dazu kommen 18 multimediale Arbeiten aus dem Bereich „Digital Storytelling“.

An der Mauer: Zwei Kinder spielen an dem Grenzwall, die Mexiko von den USA trennen – Teil einer Fotoserie von Geoffrey Guillemard zum Thema Flucht. ERstartete dieses Projekt 2017, an dem Tag, an dem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Quelle: Haytham Pictures

Der für Fromm zunehmend an Gewicht gewinnt: „Darstellungsformen wie Bewegtbilder spielen eine immer größere Rolle.“ Die Einbindung von Video-Serien, interaktiven Webdokus oder Virtual Reality steht dann auch an einem der zehn Thementage im Mittelpunkt, die das Festival gliedern. Andere Tage sind Stereotypen in der Fotografie gewidmet, dem Medium Fotobuch oder der Frage nach Ethik im Bildjournalismus. „Wir haben“, erläutert Fromm, „auch die Corona-Krise selbst zu einem Thema gemacht. Es ist eine spannende Frage, wie man unter den gegebenen Umständen über die Fotografie so etwas wie Nähe aufbauen kann.“ Video-Interviews, Podcasts und Live-Talks inklusive der Möglichkeit zum Mitdiskutieren ergänzen jeweils dieses Angebot.

Studierende werben ganz analog fürs Festival

„Wichtige Anregungen sind aus den Reihen der Studierenden gekommen“, sagt Fromm. Die machen sich für das Festival sogar persönlich auf Achse, bringen an allen zehn Tagen Informationen über das Festival per Fahrrad unters Volk und nehmen an den Wochenenden auch feste Standorte ein: Am 26. Juni zwischen 14 und 15 Uhr ist das etwa der Opernplatz, tags darauf zu gleicher Zeit der Moltkeplatz. „Das“, kommentiert Karen Fromm die Aktion, „ist dann doch wieder eine ganz analoge Form der Vermittlung.“

würdevoll und menschlich: Die Fotos von Guligo Jia sind Bilder ihrer Freunde, die zur LGBTQ-Gemeinde in China gehören, aber oft sich nicht zu ihrer sexuellen Identität bekennen wollen oder können. Quelle: Jiayanan

Nähere Informationen gibt es unter www.lumix-festival.de. Dort und auf YouTube ist am 25. Juni um 17 Uhr auch die Auszeichnung der besten Bildstrecken und digitalen Storytelling-Projekte zu erleben.

Von Jörg Worat