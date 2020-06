Lufthansa-Beteiligung SunExpress letztmals vom Flughafen Hannover abgehoben

Langenhagen

Im Juni flog die Fluggesellschaft vom Flughafen Hannover noch anatolische Ziele in der Türkei an, zum 26. Juni sollten zudem noch touristische Destinationen in den Flugplan aufgenommen werden – doch es kam anders: Wegen der Corona-Flaute in der vergangenen Wochen hat die Lufthansa den deutschen Flugbetrieb für den Ferienflieger Sun-Express zum 26. Juni geschlossen. Am Donnerstag hoben die vorerst letzten Flieger der türkischen Airline in Langenhagen ab.

Nachdem um drei Uhr der Flug XQ 975 in Richtung Izmir gestartet war, folgte um sechs Uhr der Sun-Express-Flug XG 1721 nach Diyarbakir. „Das waren heute die letzten Flüge der Fluggesellschaft“, teilt der Airport Hannover mit. „Ab morgen ist es vorbei.“

Anzeige

Flüge in die Türkei ab Hannover dennoch möglich

Türkei-Reisende können dennoch weiter vom Flughafen in Hannover starten. Turkish Airlines sowie die türkische Fluggesellschaft Corendon heben weiter in Langenhagen ab.

Weitere NP+ Artikel

Bei Sun-Express handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit Turkish Airlines mit zwei separaten Flugbetrieben. Sun-Express Deutschland, in Frankfurt mit 20 Flugzeugen beheimatet, ist eine Gesellschaft der türkischen Sun-Express mit insgesamt 69 Flugzeugen. Von der Schließung sind 1200 Mitarbeiter betroffen. Verbleibende Flüge sollen von der türkischen Schwestergesellschaft, Eurowings und anderen Airlines abgewickelt werden.

Von Jens Strube