Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntermaßen nicht ins Maul. Wenn das Geschenk aus Glas und dann noch vom Altkanzler ist, schaut das schon wieder anders aus. Dann müssen manchmal sogar die Richter entscheiden. Nun geht der Streit um das neue Marktkirchenfenster des Künstlers Manfred Lüpertz, das ein Geschenk von Gerhard Schröder ( SPD) werden soll, in die nächste Runde.

Für den 21. Oktober hat die 18. Zivilkammer des Landgerichts um elf Uhr einen Ortstermin in der Marktkirche anberaumt, die mündliche Verhandlung wird es dann wieder im Gerichtssaal geben: am 3. November um 11 Uhr.

Klein Platz für Beelzebub

Darum geht es: Das sogenannte Reformationsfenster, entworfen von Künstler Manfred Lüpertz, widerspreche dem gotisch geprägten Innenraum der Marktkirche, meint der Kläger Georg Bissen. Er ist Stiefsohn des Architekten Dieter Oesterlen, der die Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert hat. Bissen erbte von diesem das Urheberrecht und kann sich mit dem von Schröder-Freund Lüpertz entworfenen Marktfenster nicht anfreunden. Das zeigt Martin Luther mit fünf großen ekligen Fliegen, die für den „Beelzebub“, also dem „Herrn der Fliegen“, also für das Böse, stehen. Mit seiner Klage will Bissen verhindern, dass das geschätzt 150.000 Euro – nur für Material, Herstellung und Einbau – teure Geschenk erst eingebaut wird.

