Schulen, Kindergärten, Krippen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in ganz Hannover sollen wegen der Corona-Pandemie mit effektiven Luftreiningungsanlagen ausgestattet werden. So jedenfalls will es die SPD im Bezirk Mitte. Die Beschäftigen in diesen Bereichen seien einem „exorbitant höheren Infektionsrisiko ausgesetzt“, begründete Fraktionschef Michael Sandow seinen Vorstoß. „Dauerhaftes Lüften mit dicken Jacken im Winter“ ist für ihn „keine gute Alternative“.

Aufgestellt werden sollen die leistungsfähigen Lüfter in „allen gemeinschaftlich genutzten Räumen“, fordert die SPD. Ein teurer Plan. Bei Kosten pro Gerät von rund 3000 Euro sei bereits bei einem mittelgroßen Gymnasium mit rund 400.000 Euro Kosten auszugehen, rechnete CDU-Mann Joachim Albrecht vor.

CDU : Beim Lüften ist noch „niemand erfroren“

Der war früher selbst Lehrer und hat nach eigenen Angaben sehr gute Erfahrungen mit einer sehr viel günstigeren Methode gemacht. „Eine gute Durchlüftung kann ich auch erreichen, wenn ich jeweils zur Mitte der Unterrichtsstunde einmal alle Fenster öffne“. Das habe er schon in den 1990er-Jahren jeweils in der Grippe-Hochsaison so gehandhabt. Dabei sei „niemand erfroren“.

„Traurig“ sei allerdings, dass es der Stadt Hannover in neun Monaten Corona-Pandemie nicht gelungen sei, dafür zu sorgen, dass auch wirklich alle Fenster in den Schulen geöffnet werden können. „Das ist die eigentliche Katastrophe“, kritisierte Albrecht. Die Grünen in Mitte hielten ebenfalls wenig von der Idee der SPD. Aus Sicht von Fraktionschefin Julia Stock würde für die Anschaffung der Lüfter eine „gigantische Summe“ benötigt.

SPD : „Es geht um Leben“

SPD-Mann Sandow hält hohe Investitionen dafür für gerechtfertigt. „Es geht um Leben“, argumentierte er. Dies müsse Vorrang haben vor den Interessen der Steuerzahler. Eine Mehrheit für seinen Vorschlag gab es im Bezirksrat Mitte jedoch nicht.

In der Regionsversammlung waren es die Grünen, die am Dienstag mit ihrer Forderung nach der Installation von Luftreinigern in Schulen scheiterten. Sie sind anders als ihre Parteikollegen in Mitte für die Beschaffung von Geräten mit HEPA-Filtern der Klasse H13 oder H14, damit Berufsschulen und Förderschulen der Region während der Pandemie im Präsenzunterricht verbleiben können. Per Dringlichkeitsantrag wollten die Grünen den Kauf durchsetzen. SPD, CDU und FDP machten jedoch nicht mit. „Man fragt sich, ob die Uhren bei den ablehnenden Fraktionen anders ticken als beim Rest der Bevölkerung,“ ärgerte sich Grünen-Fraktionsvorsitzende Evrim Camuz. Sie forderte: „Wir müssen uns schon jetzt auf einen schwierigen Winter vorbereiten.“

Leibniz Kolleg schafft neuen Hochleistungsfilter an

Das Leibniz Kolleg, in dem an der Karl-Wiechert-Allee medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte weitergebildet werden, hat bereits von einer Firma aus Münster für 3500 Euro ein neuartiges Lüftungssystem gekauft, das innerhalb kürzester Zeit Räume mit bis zu 140 Quadratmetern und vier Metern Höhe über ein ausgeklügeltes Filtersystem von Bakterien, Pilzen und Viren reinigen soll. Laut Geschäftsführer Detlef Wotschke ist das Gerät erst seit Oktober auf dem Markt und ist auch für den Einsatz in OPs vorgesehen.

Im Frühjahr musste auch das Leibniz Kolleg schließen. Wotschke sieht den Kauf der Filtertechnik mit Blick auf den Winter als „letzte Chance an, den Betrieb aufrechtzuerhalten“. Mit Jacke und Schal bei Fortbildungen zu sitzen, bei denen man sich auch bei einigen Übungen entkleiden muss – gleichzeitig die Heizung hochzustellen und dann wieder alle paar Minuten die Fenster aufzureißen: „Das hielte ich auch aus ökologischer Sucht für bedenklich“, erklärt der Geschäftsführer.

Von Christian Bohnenkamp