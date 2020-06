Lübcke-Prozess: Das Gericht muss in die Offensive

Frankfurt

Schon der fünf Jahre währende NSU-Prozess hatte viele kaum erträgliche Momente. Die womöglich schlimmste Fehlleistung des Gerichts war – abgesehen von dem grotesken Quasi-Freispruch für den NSU-Unterstützer André Eminger – das vollständige Ausblenden der Rolle der Verfassungsschützer und der Polizei.

Dass es im Prozess um den Mord an Walter Lübcke auch schwer erträgliche Momente geben wird, hat schon der Auftakt am OLG Frankfurt klargemacht – die Forderung nach Aussetzung des Verfahrens sowie der Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter durch die Verteidiger des mutmaßlichen Mörders Stefan Ernst und seines Spießgesellen Markus H. wecken schlimme Assoziationen an die Strategien aus dem Münchner NSU-Verfahren. Zu wünschen wäre, dass das Gericht für dieses elende Taktieren einen souveränen Umgang findet, Und dass es offensiv wird und Antworten auf drängende Fragen verlangt. Zum Beispiel die, wie es sein kann, dass der seit seiner Jugend offensichtlich zu jeder Gewalttat bereite Neonazi und Rassist Ernst seit 2009 vom Radar des hessischen Verfassungsschutzes verschwunden war? Etwa nur, weil er den braven Familienvater spielte? Dazu wären auch vom damaligen hessischen Innenminister Volker Bouffier interessante Auskünfte zu erwarten.

