Lübcke-Mord: Verlockendes Umfeld für Rechtsextreme

Hannover

Es ist leider eine recht simple Logik des Grauens: Aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten. Das sagte BKA-Vizepräsident anlässlich des Jahrestages der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke – eine schockierende politisch motivierte Tat von Rechtsextremen.

Die Regierung hat den Kampf gegen das rechte Gedankengut verschärft, einige Vereine verboten, Netzwerke bei der Bundeswehr und in Sicherheitsbehörden erkannt und auseinander gerissen. Das ist gut – kann aber nur ein Anfang sein. Gerade in den Corona-Zeiten. In denen die Verschwörungsgläubigen, die Feinde der Demokratie, die Medienkritiker, die Pegida-Anhänger wieder Auftrieb bekommen. Die ihren Hass unkontrolliert rausschreien – wieder trifft es vor allem Kommunalpolitiker. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay muss das auch immer wieder ertragen. Ein wahrlich verlockendes Umfeld für Rechtsextreme.

Aus Worten werden Taten – das gilt es zu verhindern. Aber es wird kein simpler Weg. Derzeit hilft nur die harte Linie. Jede rechte Hetze, vor allem in Netz, muss gemeldet und verfolgt werden. Die Bundespolitik muss den Bürgermeistern deutlich machen: Wir stehen hinter euch, wir schützen euch. Das sind wichtige Signale – die auch ruhig häufiger aus der Bevölkerung kommen können.

Von Christian Lomoth