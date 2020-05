„Loverboy“: Hat er eine Minderjährige gefügig gemacht?

HANNOVER

Hasan A. (33) gleicht dem Idealbild eines Mannes – zumindest äußerlich. Symmetrische Gesichtszüge, schlanke Figur, der weiße Wollpulli unterstreicht den dunklen Teint. Hat der Angeklagte seinen Charme und sein gutes Aussehen eingesetzt, um eine 17-Jährige mit Drogen zu versorgen und auf den Strich zu schicken?

Seit Montag muss sich der Iraker wegen besonders schwerer Zwangsprostitution vor der 19. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Dem Mann werden auch noch gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung gewerbsmäßiger Drogenhandel und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

Der Angeklagte soll mit Gewalt nachgeholfen haben

Die Anklage liest sich wie aus dem Handbuch eines „Loverboys“. Am 19. Januar 2018 habe Hasan A. die attraktive 17-Jährige in einer Shisha-Bar nahe des Steintors kennengelernt. „Er machte sie verliebt in sich, um sie dann auf den Strich zu schicken“, verliest Staatsanwalt Alexander Dlugaiczyk. Als sie für ihn arbeitete, habe er sie „isoliert“. Sie durfte die Wohnung nicht mehr verlassen. Um mehr Geld zu machen, musste sie auch auf perverse Wünsche von Freiern eingehen. Die junge Frau bekam auch ein „Brandzeichen“: Sie ließ sich „ Hasan“ unter den linken Rippenbogen tätowieren. Damit sie den Job als Prostituierte durchstehen konnte, habe er ihr Kokain gegeben.

Auch andere Frauen soll der Beau zur Prostitution gezwungen haben. Tanzte einer der Mädels mal aus der Reihe, gab es Faustschläge ins Gesicht oder Tritte in die Rippen. „Unter 1000 Euro bekommt ihr keinen Feierabend“, habe er gedroht. Er soll den Prostituierten 58.000 Euro abgenommen haben. Seit September 2019 sitzt Hasan A. in U-Haft.

Hasan A. kein Loverboy?

Oder war doch alles ganz anders? Am ersten Prozesstag erklärten die drei Anwälte des Angeklagten, dass er sich zu den Vorwürfen nicht äußern werde. Doch Manfred Koch sagte: „Keineswegs war es so, dass ein skrupelloser Loverboy ein Mädchen in den Abgrund gestürzt hat.“ Vielmehr hätten sich die 17-Jährige und eine Freundin Hasan A. als Prostituierte angeboten.

Rechtsanwalt Professor Michael Nagel sprach in seiner Erklärung von „einseitigen, zielgerichteten Ermittlungen der Polizei“. Die 17-Jährige sei eine Borderlinerin und drogensüchtig. Sie habe schon, bevor sie Hasan A. kennenlernte, im Escort gearbeitet. Aus „Rache und Eifersucht“ sagte sie gegen seinen Mandanten aus. „Sie träumte von einer gemeinsamen Zukunft mit dem Mandanten“, erklärte Anwalt Nagel.

Angeklagter jetzt mit mutmaßlichem Opfer verlobt

In jedem Fall wird die Zeugin nicht vor Gericht aussagen. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren, sie hatte sich in einem Ausweis älter gemacht als sie ist. Und der Angeklagte erklärte, dass er mittlerweile mit der jungen Frau verlobt sei.

Brutaler Zuhälter oder Prostituierte mit Persönlichkeitsstörung? Richter Martin Grote meinte, dass sich in den abgehörten Telefongesprächen entlastende Dinge für Hasan A. befänden. So ist zum Beispiel unklar, ob er wusste, dass die junge Frau minderjährig war. Der Richter: „Stand jetzt ist ein Strafrahmen von zwei bis drei Jahren fern der Realität.“

Von Thomas Nagel