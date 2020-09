Loverboy-Prozess: Staatsanwalt fordert sechseinhalb Jahre Haft

Hannover

Der Loverboy-Prozess ist auf die Zielgerade eingebogen. Am Dienstag plädierte Staatsanwalt Alexander Dlugaiczyk auf eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten Haft für Hasan A. (33). Er habe sich der schweren ausbeuterischen Zuhälterei, des Drogenhandels und der Körperverletzung schuldig gemacht. Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Staatsanwalt hält den Angeklagten in neun Fällen für schuldig. Allerdings ist laut NP-Informationen nicht erwiesen, dass Hasan A. eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen und ihr Drogen gegeben habe (Mindeststrafe fünf Jahre Haft). Angeklagt waren 15 Fälle. Doch einige Delikte sind eingestellt worden. So zum Beispiel der Verstoß gegen das Waffengesetz.

Polizist: Zeugin hatte keine Ahnung vom Gewerbe

Dieser Prozess wirft ein grelles Schlaglicht auf ein Milieu abseits der bürgerlichen Moral. Im Januar 2019 lernte Annika (damals 17, Name geändert) den Angeklagten in einer Shisha-Bar in Hannover kennen. Nach einer Nacht zu dritt war sie entflammt für den attraktiven Mann. Kurze Zeit später prostituierte sie sich im Volgersweg (Mitte) in einem Wohnungsbordell. Sie war verliebt in Hasan A., träumte von einem gemeinsamen Glück.

Laut des Ermittlungsführers hatte sie keine Ahnung von dem Geschäft. Sie habe gängige Begriffe wie „tabulos“ (Sex ohne Kondom) nicht gekannt, sagte der Polizist. In diesem Punkt widersprechen ihre Anwälte. „Sie wollte sich von Jugend an prostituieren und hatte es vorher auch schon getan“, sagt Anwalt Nagel. Die Auffassung der Anwälte: Niemand musste Annika ins horizontale Gewerbe zwingen. Sie beantragten am Dienstag, den Haftbefehl gegen ihren Mandanten aufzuheben oder zumindest außer Vollzug zu setzen. Einen konkreten Antrag habe er nicht gestellt, so Nagel.

Angeklagter heiratet sein mutmaßliches Opfer

Einige Wochen nach dem Kennenlernen zeigte Annika den Angeklagten an. Er habe sie zur Prostitution gezwungen, das gesamte Geld abgenommen. Sie habe mindestens 1000 Euro am Tag verdienen müssen. Und durfte nicht ohne Erlaubnis die Wohnung verlassen. Auch die perversen Wünsche von Freiern habe sie bedienen müssen, sagte sie aus. Wahrheit oder Eifersucht? Die junge Frau war dahinter gekommen, dass Hasan nicht der Treueste ist.

Im Landgericht Hannover verweigerte sie die Aussage. Unter Eid schwor sie, dass sie den Angeklagten heiraten will. Hasan A. hatte ihr zuvor von der Anklagebank einen Heiratsantrag gemacht. Nun lässt das Paar Taten folgen. Am Donnerstag findet im Gefängnis eine Heirat nach islamischen Recht statt. Eine standesamtliche Hochzeit sei vorerst aus behördlichen Gründen gescheitert, sagt Anwalt Nagel.

Von Thomas Nagel