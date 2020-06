„Loverboy“-Prozess: Gericht zieht Zwischenbilanz

Hannover

Im „Loverboy-Prozess“ hat Richter Martin Grote am sechsten Prozesstag eine erste Zwischenbilanz gezogen. Anschließend waren die Anwälte von Hasan A. (33) ein wenig erleichtert. „Zurzeit sieht es das Gericht so, dass unser Mandant nichts von der Minderjährigkeit der Zeugin wusste“, erklärte Anwalt Manfred Koch.

Hasan A. hat mehrere Frauen mit Gewalt und Drohung zur Prostitution gezwungen, so steht es in der Anklage. Der Chef einer Sisha-Bar in Hannover-Mitte soll auch mit Drogen gehandelt haben. Aber hat er mit Annika (18, Name geändert) auch eine Minderjährige unter Zwang auf den Strich geschickt und ihr Kokain zugesteckt, damit sie den Job als Hure durchsteht?

Gericht hat Zweifel an Teilen der Anklage

Laut Gesetz droht dem Angeklagten schon die Gabe von Drogen an eine Minderjährige eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Auch die Zwangsprostitution einer Minderjährigen ist ein Verbrechenstatbestand. „Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte irgendwann erfahren hat, dass die Zeugin minderjährig war. Aber wir wissen nicht genau, wann“, erklärte Richter Grote. Kann dieser Punkt nicht geklärt werden, dürfte die Haftstrafe für den Angeklagten um ein paar Jahre auf unter fünf sinken.

Annika hatte den Angeklagten am 19. Januar 2019 in seiner Sisha-Bar kennengelernt. Sie verliebte sich in ihn. Und prostituierte sich; Hasan A. hat sie laut Zeugenaussagen abkassiert. Dann zeigte ihn Annika an. Sie war eifersüchtig, weil er mit einer anderen Frau zusammenlebte. Es folgte der Widerruf der Anzeige. Nun will Annika den Angeklagten heiraten. Das Gericht bezweifelt aber die Bindungsabsichten von Hasan A.

Polizei fand beim Angeklagten 252.000 Euro

Zumindest geht das Gericht nach wie vor davon aus, dass sich der Angeklagte der schweren Zwangsprostitution schuldig gemacht habe. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Strafe von sechs Monaten bis zehn Jahren vor. Auch der Drogenhandel in nicht geringer Menge (Mindeststrafe ein Jahr) ist noch nicht vom Tisch.

Hasan A. hat 15 Eintragungen im Vorstrafenregister, war dafür aber noch nie im Gefängnis. Seit September 2019 sitzt er in Untersuchungshaft. Sollte er irgendwann freikommen, erwartet ihn ein (materiell) sorgenfreies Leben. Bei der Razzia am 17. September 2019 fand die Polizei 252.000 Euro im Tresor seiner Wohnung.

Von Thomas Nagel