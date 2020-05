„Loverboy“-Prozess: Das Schweigen der Hure

Hannover

Annika (18, Name geändert) kommt auf hohen Absätzen in Saal 1H1 des Landgerichts. Wespentaille, rote Lippen, lange Wimpern und viel Puder im Gesicht hebt sie die rechte Hand zum Schwur: „Ich schwöre“, sagt sie feierlich. Die Prostituierte hat gerade an Eidesstatt erklärt, dass sie Hasan A. (33) die Ehe versprochen habe.

Der „Loverboy-Prozess“ ist um eine pittoreske Note reicher. Denn Annika war die Hauptbelastungszeugin. Laut Anklage hat Hasan A. sie als Minderjährige auf den Strich geschickt, den kompletten Freier-Lohn kassiert und ihr Kokain gegeben; damit sie den Job durchhält. Zuvor habe er sie verführt, um sie dann als Prostituierte auszubeuten. Die Masche „Loverboy“.

Angeklagter macht Zeugin einen Heiratsantrag

Auch für den erfahrenen Richter Martin Grote dürfte es am Freitag das erste Mal gewesen sein, dass er ein Eheversprechen entgegen genommen hat. Er tat das, um die Gemüter ein wenig zu beruhigen. Die Verlobte hatte die Aussage gegen Hasan A. verweigert. Ihr gutes Recht. Auch der Verwertung der polizeilichen Aussage widersprach sie. Sie befreite auch nicht die Ärzte und Psychiater von ihrer Schweigepflicht. Der Anklage ist die wichtigste Zeugin weggebrochen.

Von so viel Liebe übermannt, machte der Angeklagte im Gerichtssaal „vor seiner Familie“ Janina einen Heiratsantrag. Richter Grote ging energisch und mit lauter Stimme dazwischen. Doch zuvor hatte Annika bereits gesagt. „Ich will das auch, das habe ich Dir doch geschrieben.“ Es folgten juristische Scharmützel. Anwalt Manfred Koch: „Mein Mandant soll das Wort haben, so lange die Zeugin da ist.“ Schließlich sei der Status eines Richters mindestens dem eines Notars oder Standesbeamten vergleichbar.

Großmutter von Hasan A. muss weinen

Das war dann Richter Grote doch zuviel Telenovela, zumindest fühlte er sich in der Rolle als Standesbeamter unwohl. Hasan A. dürfte sich seiner Verlobten nicht erklären. Aber Annika durfte ihren Schwur abgeben. Die Großmutter des Angeklagten verdrückte ein paar Tränen, auch von anderen Familienmitgliedern war ein Schluchzen im Gerichtssaal zu hören.

Diese Schlacht hat der Angeklagte gewonnen, ob er den Krieg gewinnen wird, bleibt unklar. Denn die Aussage von Janina (19, Name geändert), einer Freundin der Verlobten, belastete den Angeklagten. Der Kristallisationspunkt in dem Prozess ist der späte Abend des 19. Januars 2019. Annika, Janina und eine weitere junge Frau trafen in einer Sisha-Bar in der City auf den Angeklagten. „ Hasan fragte uns, ob wir professionell arbeiten wollen?“, erzählte sie am Freitag im Gericht. Die jungen Frauen hatten gezielt den Angeklagten angesprochen. Sie habe von einer Freundin gewusst, dass er Frauen auf den Strich schicke, so Janina.

Kein Feierabend unter 1000 Euro Freierlohn?

Die Zeugin prostituierte sich nicht, obwohl sie der Angeklagte auch dazu bringen wollte. Annika hatte da weniger Bedenken. Sie habe Hasan gesagt, dass sie 18 Jahre alt sei. Doch die Zeugin klärte den Angeklagten kurze Zeit später auf, dass sie erst 17 sei – per Instagram. „ Hasan hat ihr Handy kontrolliert. Er wusste immer, wo sie war“, erklärte Janina.

Noch entscheidender: „Ihr gebt jeden Cent, den ihr verdient, an mich ab“, soll der Angeklagte gesagt haben. Doch sie bräuchten sich nicht zu sorgen, sie bekämen alles: Gucci, neue Lippen und neue Brüste für Annika. Auch die Preise für die Liebesdienste habe Hasan diktiert. Und Annika durfte nicht „unter 1000 Euro Feierabend machen“.

Von Thomas Nagel