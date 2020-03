Hannover

Ein Lottospieler aus Hannover hat beim Spiel „6 aus 49“ am Sonnabend mehr als 385.000 Euro gewonnen. Er teilte sich die zweite Gewinnklasse mit fünf weiteren Teilnehmern, die wie er sechs Richtige ohne die richtige Superzahl auf ihrem Schein getippt hatten und nun dieselbe Summe bekommen. Das teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Außerdem erreichte eine Frau aus Salzgitter mit ihrer Losnummer bei der Zusatzlotterie „Super 6“ die erste Gewinnklasse und bekommt damit 100.000 Euro. In Niedersachsen gab es in diesem Jahr bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen bereits 32 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro, darunter zwei Gewinne in Millionenhöhe.

Von RND/lni