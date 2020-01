Verfallen und verlassen: Was reizt uns so an „Lost Places“?

Hannover

Daniel Pflieger (36) aus Hannover hat das mutmaßlich erste Geocaching-Reisebüro der Welt eröffnet („Cacher-Reisen“) – im Interview mit der NP spricht er über die Faszination verlassener Orte.

Herr Pflieger, was reizt Geocacher an verfallenen Orten, an „Lost Places“?

Geocaching ist eine digitale Schnitzeljagd. Man versteckt GPS-Daten an einem interessanten Ort. Es geht darum, auch in die Ecken zu gucken und jedes Detail an einem Ort zu entdecken. „Lost Places“ eignen sich dafür hervorragend. Da gibt es so viel zu entdecken.

Aber das ist fast immer illegal und obendrein gefährlich.

Das stimmt. Da überwiegt die Faszination meistens dem Risikobewusstsein. Deswegen rate ich, sich erstmal zu erkundigen, wem das verlassene Gebäude gehört und ob man es überhaupt betreten darf.

„Wie ein Ausbruch aus dem Alltag“

Verfallen und verlassen – warum zieht uns so etwas an?

Es ist ein menschlicher Trieb, etwas entdecken zu wollen. Nur können wir das heute kaum noch. Fast alles haben wir Menschen bereits entdeckt, alte oder verlassene Orte sind abgerissen, saniert oder zu einem Museum gemacht, das keine Fragen mehr offen lässt. Unser ganzes Leben ist so geregelt, so genormt. Bei „Lost Places“ wird dann der Entdeckergeist wieder erweckt. Es ist wie ein Ausbruch aus dem geregelten Alltag.

Wie ist der Trend in den vergangenen Jahren so groß geworden?

Soziale Medien haben das natürlich befeuert. Blogger und Instagrammer suchen nach coolen, besonderen Fotospots. Die bekommen sie bei „Lost Places“. Es waren noch nicht viele da, die Locations sind einmalig, die Fotos auch. Und als Follower weiß man: Da hat jemand Arbeit reingesteckt. So ein Ort muss schließlich gefunden werden, und das Betreten ist oft mit Gefahren verbunden. Dieser Aufwand wird im Internet honoriert.

„Fast alles wurde zurückgebaut“

Und in Hannover kann man diese Orte auch finden?

Hier gibt es nur wenige verlassene Strukturen, fast alles wurde zurückgebaut. Deswegen fahre ich einmal im Jahr in den Osten, sehr gerne nach Thüringen. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Die Beelitzer Heilstätten in Potsdam sind das beste Beispiel. Aber auch nicht mehr richtig „lost“.

Wie meinen Sie das?

Die Beelitzer Heilstätten sind mittlerweile deutschlandweit bekannt, es gibt Führungen, tausende Menschen pilgern dorthin. Das hat mit einem richtigen „Lost Place“ nur noch wenig zu tun. Und das ist das Problem: Es gibt kaum noch „Lost Places“. Entweder, sie werden vernichtet – oder zur Pilgerstätte.

Von Josina Kelz