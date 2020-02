Musiktheater Bad: Hier spielten einst Nirvana und Rammstein

Hannover

Es ist der 9. November 1989. In Berlin fällt die Mauer. In Hannover sitzt Kurt Cobain in einem klapprigen Fiat und fährt an den Herrenhäuser Gärten vorbei. Der Sänger ist mit seinem Bassisten Krist Novoselic und seinem Schlagzeuger Chad Channing auf dem Weg ins „ Musiktheater Bad“. Nirvana heißt ihre Band. Kaum jemand kennt sie, genauso wie ihr Debütalbum „Bleach“, das sie hier heute präsentieren wollen.

Das Musiktheater Bad ist ein früheres Freibad, direkt an der B 6. Als Cobain da ist, ist es erst sieben Jahre her, dass dort Kinder vom Springturm ins Wasser hüpften. Im ehemaligen Schwimmbecken steht eine große Bühne, auf der Konzerte gespielt werden. Auch im Indoor-Bereich treten Bands auf. Heute ist Nirvana dran, die 1991 mit dem Song „Smells like Teen Spirit“ weltweit für Furore sorgen sollten.

Zur Galerie Erst Schwimmbad, dann Konzertbühne: Ein Rundgang durch das Musiktheater Bad in Herrenhausen.

Seit drei Wochen sind sie schon auf ihrer Europa-Tournee unterwegs. Die Stimmung ist dürftig, das Konzert auch. Den Song „Mr. Moustache“ bricht die Band ab, weil sich Cobain mit seiner Gitarre verzettelt. Nach 48 Minuten ist der Auftritt vorbei, die Reihen licht, der Applaus verhalten wie beim Blasorchester auf dem Stadtfest. Kaum zu glauben, dass diese Jungs schon zwei Jahre später Konzerthallen füllen werden.

Ein Bad im Nirvana

30 Jahre später steht Violetta Fett (68) dort, wo Nirvana an ihrer Zukunft arbeiteten. Die Band gibt es nach dem Suizid ihres Frontsängers nicht mehr. Und auch um das „ Musiktheater Bad“ ist es deutlich ruhiger geworden. Seit fünf Jahren ist der Open-Air-Bereich abgesperrt. Ein großer Zaun verdeckt die Sicht auf das mit Graffiti besprühte Becken. Die Bühne ist teilweise zusammengebrochen. Der Sprungturm mit dem markanten Schriftzug „bad“ bröckelt. Die Masten mit den Lichtern rosten. Auf dem Boden wächst Moos.

Dass es hier nicht noch schlimmer aussieht, ist Fett und ihrem Team zu verdanken. Sie pflegen das Außengelände, nutzen dürfen sie es nicht. Die kleine Frau, die kaum über die Theke schauen kann, ist fast täglich hier. Sie ist nicht mehr gut zu Fuß. Trotzdem macht sie alles dafür, dass nicht der Eindruck entsteht, dass hier alles zerfällt. Die besten Jahre aber hat das Bad bereits hinter sich.

Denn nicht nur Nirvana waren da: Rammstein rockten 1995 die Bühne mit ihrem Frontmann Till Lindemann und hantierten mit selbstgebauten Flammenwerfen. Helge Schneider brachte die Menschen zum Lachen, Nina Hagen brachte sie zum Kreischen. Und Sido und Marteria rappten beim „One Love“-Festival. Bis zu 5000 Menschen passten ins alte Schwimmbecken. „Es war eine ganz besondere Atmosphäre“, erinnert sich Fett: „man war quasi mitten im Grünen.“ Ein Bad im Nirvana.

„Ich habe aufgegeben zu kämpfen

Das ist man auch heute noch, nur dass die Natur irgendwie noch ein Stück näher gekommen ist. Angeblich fehlende Baugenehmigungen, Anwohnerklagen über Lärm, fehlende Fluchtwege und die Angst, dass Gäste ins Schwimmbecken fallen könnten, waren die Gründe dafür, dass die Stadt das Schwimmbecken absperrte. Fett kann das bis heute nicht nachvollziehen. Das ist auch schwer, wenn von Lärmbelästigung durch Musik die Rede ist, aber zum Feierabendverkehr die Autos und Lastwagen über die Bundesstraße brettern, sodass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht.

Sie vermutet, dass das eigentliche Ziel war, das „ Musiktheater Bad“ hier weg zu bekommen, um eine Straße zur Wasserstadt zu bauen, die aber schon längst nicht mehr kommen soll. „Ich habe aufgegeben zu kämpfen, sie haben mich klein bekommen“, sagt Fett.

„Da hängt noch Herzblut dran“

2001 rutschte Fett in die Rolle der Chefin beim Verein Kulturpool hinein, dem das Bad gehörte. Inzwischen ist der Verein abgewickelt, eine GmbH gegründet. Die Geldprobleme rund um das „ Musiktheater Bad“ waren schon immer legendär. Heute überlegt sich Fett genau, wann sie die Heizung anmacht. Hier eine Rechnung über 1000 Euro, dort eine über 500 Euro. Alles kostet, zumal das Bad fast autark ist. Es hat sogar eine eigene Kläranlage.

Lange Partynächte: So feierte Hannover einst im Musiktheater Bad. Quelle: NP

Das Geld komme durch Feiern und Konzerte im Indoor-Bereich kaum noch rein. An die bekannteren Bands wagt sich Fett kaum noch heran. Zu groß das Risiko, dass sie auf der teuren Gage hängen bleibt und draufzahlt. Die anderen Konzerte wie von skandinavischen Metal-Bands sind kaum besser besucht als das damals von Nirvana. „Die Hannoveraner kommen einfach nicht mehr vom Sofa hoch“, sagt Fett.

Chronik Freibad Herrenhausen 1938: Das Freibad ganz in der Nähe der Herrenhäuser Gärten wird eröffnet. Der Sprungturm ist etwas größer als in den übrigen Bädern. 1982: Das Freibad in Herrenhausen schließt. Eine Kommune haust fortan auf dem Gelände und plant Veranstaltungen für Jugendkultur, die gegen den Strom schwimmt. 1983: „Beat, Beat, Beat“ heißt der erste Partyabend mit vier DJs aus vier Ländern. Die Kommune zerstritt sich später. Der Verein Kulturpool übernimmt das Bad. 2003: Hochwasser in Hannover. Das Musiktheater Bad säuft regelrecht ab und ist nur noch mit dem Kanu zu erreichen. Es gibt schwere Schäden. 2014: Die Stadt lässt das Schwimmbecken aus Sicherheitsbedenken und Lärmschutzgründen absperren. Seitdem hat Open-Air kein Konzert mehr stattgefunden.

Warum sie sich das noch antut? Schon mehrfach hatte sie Interessenten für einen Verkauf hier, doch von ihren potenziellen, weitaus jüngeren Nachfolgern war sie nicht begeistert. „Ich will nicht, dass das zu einer Techno-Hölle wird. Da hängt auch Herzblut dran“, sagt Fett: „Ich habe lieber ein kurzes Leben und dafür das gemacht, was ich wollte.“ Zwischen 100.000 bis 200.000 Euro würde es wahrscheinlich kosten, das Bad wieder in Schuss zu bekommen.

Wenn Fett noch einen großen Wunsch hat, dann ist es eins: Dass Rammstein nach 25 Jahren nochmal ins Bad kommt. Ein kleines Open-Air-Konzert vor 3000 Menschen im alten Schwimmbecken. Aber die Zeiten sind vorbei.

Von Sascha Priesemann