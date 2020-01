Neuer Eigentümer: Dieser Expo-Pavillon wird bald wiederbelebt

Hannover

Teile der Decke sind eingestürzt, ein kaputter Klodeckel liegt in der Ecke. Es knirscht auf dem Weg ins Innere des Gebäudes, der Boden ist voller Glasscherben. Eine Taube gurrt von irgendwoher. Die Wände sind mit Graffiti übersät.

Leere Spraydosen und Chips-Verpackungen liegen dort, wo vor knapp 20 Jahren täglich bis zu 15.000 Besucher dicht gedrängt umhergingen. In einem kleinen Kino flogen sie über Litauen, kauften Bernsteinschmuck oder tranken baltisches Bier, den halben Liter für fünf Mark. Von außen erkannten die Menschen dieses Gebäude schnell: Die knallgelbe Fassade, die breite Fensterfront – das ist der litauische Pavillon.

Auch heute fällt er auf. Im leeren Expo-Park ist er einer der letzten verbliebenden Bauten der ersten Weltausstellung auf deutschem Boden. Seit Jahren bröckelt er vor sich hin, die Fensterscheiben sind zerborsten. Die gelbe Fassade glänzt nicht mehr, auch sie ist beschmiert. Der Zauber der Expo ist verflogen: die Millionen Besucher, die Internationalität, die Neugierde. Die Welt war fünf Monate hier zu Gast. Heute kommen am „Boulevard der EU“ nur noch wenige Menschen vorbei.

Litauischer Pavillon ein „Denkmal“

Die Jugendlichen, die seitdem in die gelbe Ruine eingebrochen sind, haben es nicht besser gemacht. Bei einem Brand im April 2019 ist das illegale Sprayer-Paradies sichtbar beschädigt worden. Einige Wände sind schwarz, das Stahlgerippe hängt von der Decke, verkohlte Reste liegen in der Ecke.

Seit August hat der litauische Pavillon einen neuen Eigentümer. Die Firma „Beste Bau“ aus Sehnde hat das Expo-Original gekauft und will hier ihren Firmensitz einrichten. Ein Zaun versperrt seitdem Eindringlingen den Zugang. „Dieser Pavillon hat Geschichte. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum der so lange leer stand. Das ist ein Denkmal, sowas muss man erhalten“, sagt Geschäftsführer Jan-Niclas Berkefeld (26).

Er hatte es bei Immobilienscout im Internet zufällig entdeckt – dort, wo die Menschen normalerweise nach Wohnungen suchen, stand der Pavillon im Gewerbe-Bereich einfach so zum Verkauf. Im Juli konnten er und sein Vater und Mit-Geschäftsführer Dirk Berkefeld das erste Mal rein. „Da dachte ich zuerst: Wow. Das ist gigantisch“, erinnert sich der jüngere Berkefeld.

Aha ist mit ihrer Idee zu spät

Auch wenn der Pavillon heruntergekommen aussieht, die Stahlkonstruktion hat dem Feuer standgehalten. Es gebe nichts, dass man nicht wieder hinbekommen könnte. Nachdem ein Statiker das bestätigte, kauften sie das Gebäude. Gerade noch rechtzeitig, denn auch die Abfallwirtschaft Aha verhandelte fast zeitgleich mit dem Berliner Anwalt, der den litauischen Eigentümer vertrat. Sie wollten den mehr als 1000 Tonnen schweren Pavillon zur Kulturhauptstadt mit einem Hollywood-ähnlichen Schriftzug auf den Laher Müllberg, dem „Monte Müllo“, versetzen. „Eine sehr coole Idee“, findet auch Berkefeld. Nur war Aha damit etwas zu spät.

Der Jung-Unternehmer meint sich zu erinnern, dass er als Kind nicht im litauischen Pavillon war. Denn sein Expo-Stempelbuch hat er sich aufbewahrt. Bei jedem Pavillon gab es für die kleinen Expo-Fans einen Stempel ins Heft. Und das Feld für Litauen ist bei ihm frei.

Der „ Staubsauger “ als Flugzeugflügel

In dem Pavillon ging es im Jahr 2000 vor allem ums Fliegen. Im Volksmund als „ Staubsauger“ bekannt sollte das Gebäude eigentlich einen Flugzeugflügel symbolisieren. Die Litauer waren zumindest damals von der Luftfahrt begeistert. Alle Hostessen waren wie Stewardessen gekleidet. Kunstflieger Jurgis Kairys flog in den Bildschirmen umher, wo man auch etwas über Dudelsäcke, Basketball und Tilsiter-Käse erfuhr. Der Käse war übrigens nicht der Grund, warum der Pavillon gelber als jede Postbox war. „Lustig und optimistisch“, fanden die Litauer die knallige Farbe damals.

Besucher tummeln sich in den Gängen des litauischen Pavillons während der Expo 2000. Quelle: Archiv

Doch komplett gelb wird der Pavillon wohl nicht bleiben. Er soll einen neuen Anstrich bekommen, sagt Berkefeld. Wie genau, das weiß er noch nicht. Silber-Anthrazit könnte er sich etwa vorstellen. Den Raum, der direkt am Eingang zu schweben scheint, will Berkefeld in einen Besprechungsraum umwandeln.

2021 soll der Pavillon fertig werden

Auch das derzeit verwüstete Kino auf der zweiten Etage, wo einst 28 Menschen Platz fanden, möchten die Eigentümer wieder in Schuss bringen. Derzeit stapelt sich hier der Müll. Die Verkleidung ist von der Wand gerissen. Sie sollte für eine bessere Akustik in dem Raum sorgen, dennoch ist der Klang noch immer gut. Auch einige Graffiti – einen Affen und einen Vogel – will Berkefeld erhalten. „Die sehen einfach klasse aus“, findet er. Die übrigen Werke der Sprayer kommen aber weg: Es ist wohl auch zu häufig das männliche Geschlechtsteil dabei.

Chronik litauischer Pavillon 2000: Der litauische Pavillon zur Weltausstellung ist fertig. Er wurde mit Materialien „made in Litauen“ gebaut und soll an einen Flugzeugflügel erinnern – aerodynamisch und modern. Während der Expo vom Juni bis zum Oktober erhält er allerdings den liebevollen Beinamen „ Staubsauger“. 2001: Ginato Kelias kauft den Expo-Pavillon für 675.000 Mark. Das litauische Unternehmen will ein Handels- und Kulturzentrum in dem Gebäude einrichten. Das Vorhaben scheitert. Sie veräußern den Pavillon später an die Bernsteinbrücke GmbH und bleiben der städtischen Tochter Expo Grund eine Restsumme schuldig. 2004: Pham Thi Nhu Anh, die Enkelin des letzte vietnamesischen Kaisers, hat im Litauischen Pavillon eine pikante Ausstellung organisiert. Zu sehen waren Wachsfiguren unter anderem von Einstein oder Marlene Dietrich. Aber auch von Hitler und Stalin. Es kommt zum Streit mit der Expo Grund. 2007: Ein litauischer Kaufmann erwirbt den Pavillon. 2019: Im April des Jahres brennt der Pavillon. Jugendliche haben in dem Gebäude gekokelt. Im August sichert sich das Sehnder Unternehmen „Beste Bau“ das Objekt, kurz bevor es die Abfallwirtschaft Aha kaufen kann. Aha wollte den Pavillon zur Kulturhauptstadt auf den Müllberg „Monte Müllo“ in Lahe versetzen.

„Beste Bau“ hofft, in diesem Jahr die Genehmigung für den Umbau zu erhalten. Zwischen 35 bis 40 Menschen sollen hier mal für das Immobilienunternehmen arbeiten, das nach Hannover expandieren möchte.

Wann der neue Pavillon eröffnet werden kann, ist noch unklar. Berkelfeld hat Freitag, den 21. Mai 2021, im Blick. 21 Jahre nach der Expo soll in die Hausnummer 21 am „Boulevard der EU“ das Leben zurückkehren.

Von Sascha Priesemann