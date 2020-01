Ausbesserungswerk Leinhausen: Eine Bahnreise in die Vergangenheit

Hannover

1919 in Leinhausen. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, das Bahnausbesserungswerk beschäftigt mehr Menschen denn je. 5800 Menschen arbeiten auf dem riesigen Gelände. Sie schuften für zehn Groschen am Tag, 60 Stunden die Woche. Kriegsrückkehrer, Tischler, Lackierer. Sie reparieren Dampfloks, bessern Weichen aus und montieren Signale. Schmiedehämmer schmettern, aus den Gießereien zischt es, die Eisenbahnwaggons quietschen auf den Schienen.

Wer hier heute steht, kann sich das alles gut vorstellen. Wie die Kinder umhertollen. Es sind die Mädchen und Jungen der Eisenbahner, sie wohnen direkt gegenüber in kleinen Unterkünften, die aussehen wie Kaffemühlenhäuser. In der Kolonie können sie die laute Sirene deutlich hören, die um 12 Uhr vom Werk ertönt: Mittagspause, Papa zum Essen abholen. Es geht in das Speisehaus, gleich rechts neben dem Eingang, ein hübsches Anwesen aus rotem Klinker. Jedes der Gebäude auf dem Gelände ist ab 1874 mit dem roten Backstein gebaut worden.

Zur Galerie Ein Rundgang durch das frühere Bahnausbesserungswerk in Leinhausen. Mehr als 100 Jahre herrschte hier reger Betrieb, nun steht das Gelände leer.

Das Gesundheitshaus links von der Pforte, in denen das Henriettenstift eine Schwesternstation eingerichtet hatte, der Wasserturm mit seinem kugeligen Dach, das Badehaus, Kesselhaus, Gießerei, Schmiede, Sattlerei, Lackiererei, Wagendreherei, Konzertsaal, die Verwaltungs- und Magazingebäude. Und es gibt sogar eine Kegelbahn, ein Schwimmbad und eine eigene Feuerwehr. Es ist die größte Reparaturwerkstatt der Deutschen Reichsbahn und der größte Industriebetrieb Niedersachsens. Es muss beeindruckend gewesen sein.

Ein riesiges Eisenbahner-Dorf

Das 250.000 Quadratmeter große Areal ist ein Dorf. Leinhausen. Die Werksdirektoren sind gleichzeitig Gemeindedirektoren und Standesbeamte. Jeder Leinhäuser ist Eisenbahner, die Gemeinde existiert nur wegen des Bahnausbesserungswerks.

Die Bahn feiert sich: Der tausendste Wagen verlässt das Ausbesserungswerk. Quelle: Archiv

100 Jahre später: Leinhausen ist längst ein Stadtteil Hannovers, und es leben nur noch etwa halb so viele Menschen hier wie zu Hochzeiten des Werks. Die Eisenbahner-Kolonie ist inzwischen abgerissen, stattdessen stehen dort Hochhäuser. Das Arbeiter-Schwimmbad ist heute das Freibad des Stadtteils. Und das Bahnausbesserungswerk? Hat vor vielen Jahren dicht gemacht. Ein verlassenes Dorf, ein „Lost Place“.

Es tut sich was im Ausbesserungswerk

Still ist es. Aus dem Boden schießen Pilze, die verrosteten Schienen sind von Moos überwuchert, aus den einst prunkvollen Magazingebäuden wachsen Baumstämme. Die Fensterscheiben sind zerborsten. Im fast 150 Jahre alten Lagerhaus gurrt eine Taube auf einem der Dachbalken aus kunstvoll geschmiedetem Eisen. Der Boden ist bedeckt mit Federn und Vogelkot, aufgeweicht vom Regen, der jahrelang durch das eingefallene Dach prasselte. Dazwischen liegen Backsteine, sie sind aus der Wand herausgebrochen.

Doch in den vergangenen Jahren hat sich etwas getan. Die Fenster sind mit Holzplatten abgedichtet, das Dach ist neu gedeckt. Und es ist das letzte der beiden Gebäude, die noch nicht saniert sind und noch zeigen, wie es hier lange aussah. Auf dem Gelände wuseln jetzt wieder Handwerker umher. Ihr Bauherr, Axel Stelter, ist auch da. „Wenn ich das alte Ausbesserungswerk nicht gekauft hätte, wären die Gebäude komplett verfallen oder abgerissen“, sagt er. „Niemand wollte die Immobilie so wirklich haben, wer bindet sich auch solche Bauruinen ans Bein?“

Stelter tat es. 2010 ersteigerte er es von der Deutschen Bahn, für 735.000 Euro. „Ich finde es so traurig, dass immer mehr Altes verschwindet“, so der Architekt. In einem Meisterbüro fand er noch alte Büromöbel und eine Tabakdose, darin ein Brief mit den Namen der Gesellen – für die Nachwelt hinterlassen. „Ich war fasziniert. Von der Geschichte, von der Architektur.“ Der Bauhistoriker Sid Auffarth nennt die Bauten ein Modellbeispiel der Industriearchitektur im 19. Jahrhundert. Stelter: „Ich wollte nicht, dass das einfach verschwindet.“

Noch 1990 sind in Leinhausen die „Silberlinge“ der Bundesbahn umgebaut worden. Quelle: Archiv

Ein Jahrzehnt später hat er schon einige Millionen Euro in das Projekt gesteckt. Fast alle der zehn Bauwerke sind wieder in Schuss. Der Eisenkessel, der das grüne Kupferdach des Wasserturms bildet, ist restauriert. Die herausgebrochenen Backsteine schließen wieder die Löcher in der Wand, die filigran gemauerten Schornsteine auf dem Speisehaus stehen wieder.

Chronik des Bahnausbesserungswerks Leinhausen 1874: Der Bau des Eisenbahn-Ausbesserungswerks Leinhausen beginnt, der Betrieb läuft 1878 an. 1928: Leinhausen verliert seine Eigenständigkeit, wird Hannover eingemeindet. 1992: Das Werk schließt. Die Bundesbahn verlagert ihre Anlagen für Ausbesserungen unter anderem nach Neumünster. 1 994: Die Deutsche Bahn verkauft einen Teil des Geländes an die Üstra, die dort 1998 ihren Betriebshof eröffnet. 2010: Der Immobilienentwickler Axel Stelter, der auch den alten Bahnhof Leinhausen gekauft und daraus ein Musiktheater gemacht hat, kauft den Rest des ehemaligen Bahnausbesserungswerks. Er lässt das Gelände in Leinhausenpark umbenennen. Wohnungen darf er hier jedoch nicht errichten.

Das Speisehaus lässt Stelter als Veranstaltungsort herrichten, vor dem Wasserturm hat er eine Freilichtbühne gebaut. „Damit hier wieder Leben reinkommt.“ Doch ganz so, wie er es sich erhofft hatte, funktioniert das nicht. In den pompösen Industriebauten wollte er unter anderem Wohnungen errichten, im angesagten Loft-Stil: mit echten Ziegeln, hohen Fenstern, den Original-Metalltüren und Sandstein-Treppenhaus.

Doch die Stadt verbot den Wohnungsbau. Es handelt sich um ein Industriegebiet, nebenan hat etwa die Üstra ihre Werkstätten – und eben ein Recht darauf, Lärm zu machen. Jetzt hofft Stelter, dass die Universität in den Gebäuden einen Campus errichtet, Künstlerateliers oder Gastronomie hier einziehen. Es gebe noch viele Optionen. Der Zug ist hier noch lange nicht abgefahren.

Von Josina Kelz