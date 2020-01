Anna-Forcke-Stift: Diese verlassene Villa war ein Ort zum Sterben

Hannover

Zwischen den Altbauvillen am Deisterhang klafft eine große Lücke. Das Gestrüpp ist hier so hoch gewachsen, dass es fast versteckt, was auf dem Hang thront: Eine mächtige Jugendstil-Villa, 121 Jahre alt. Das Anna-Forcke-Stift in Barsinghausen.

Einst pompös, heute verwildertes Überbleibsel des einstigen Wohn- und Sterbeorts der Schwestern der Henriettenstiftung. Im Innern erinnert nur wenig an das Leben, das hier einst herrschte. Die Planen, die notdürftig die Fenster abdecken sollen und nur noch in Fetzen an den Rahmen hängen, flattern im Wind. Die Holztüren quietschen, und wer auf den ausgetretenen Dielen schleicht, hört das Holz ächzen. Überall wirbelt Staub auf. Die vergilbten Lampenschirme und verblassten Gardinen schaukeln im Luftzug.

Hier im Speisesaal, ein Raum mit Deckenvertäfelung, aßen bis vor 20 Jahren die Schwestern zusammen. Joachim Richter (59), neuer Besitzer des Anna-Forcke-Stifts, holt ein altes Dia aus seiner Tasche. „Sehen Sie, die Gardinen. Wir stehen in genau diesem Raum“, sagt er. Und tatsächlich: Die schweren Vorhänge und die grüne Decke lassen erahnen, wie es hier einst ausgesehen haben muss.

Kaufte Nachbar das Stift, nur um seine Ruhe zu haben?

Als jene Schwester vom Dia – gekrümmter Rücken, schwarz-weißes Gewand, Haube – Suppe aus der mit blauen Malereien verzierten Schüssel schöpfte und an ihre Schwestern verteilte. „Ich erinnere mich noch, wie die Glocke ertönt ist, wenn der Speiseaufzug aus der Küche unten angekommen ist“, erzählt Richter. „Dann wussten alle: Das Essen steht gleich dampfend auf dem Tisch.“

Bevor die Schwestern 1992 auszogen, besuchte Obernkirchenrat Richter das Stift – und mietete es kurz darauf mit der Gemeindediakonie Barsinghausen, zu deren Vorstand er gehört, für ein Jahr an. Solange kamen dort die Bewohner eines Alten- und Pflegeheim der Gemeindediakonie unter. Danach veräußerte die Henriettenstiftung das Gebäude. Ein Tag, der über das Schicksal, über den Verfall der Villa, entscheiden sollte.

Die Schwestern der Henriettenstiftung essen im Speisesaal des Anna-Frocke-Stifts. Quelle: Archiv

Der Nachbar kaufte das 6000 Quadratmeter große Grundstück. „Nicht weil er das Stift retten wollte, sondern weil er seine Ruhe haben wollte“, sagt der 59-Jährige und zeigt auf die prunkvolle Villa gleich nebenan. „Mittlerweile lebt er da gar nicht mehr und lässt jetzt auch dieses Haus verfallen“, so Richter. „Das macht mich wütend. Heute kann man dieses wundervolle Gebäude nur noch mit hohem Investment retten.“

Im Dachgeschoss sind Decken eingestürzt

In summa: vier Millionen Euro. Jahre hat es gedauert, bis die Gemeindediakonie die Finanzierung gesichert hatte, an der zuvor das Ehepaar Wildhagen gescheitert war. Hausschwamm, Vandalismus und Brände haben der Gebäudesubstanz schwer zugesetzt, im Dachgeschoss sind Decken eingestürzt.

Ernst und Andrea Wildhagen hatten das Gebäude 2015 bei einem Spaziergang entdeckt. Sie erarbeiteten mit der Gemeindediakonie ein Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Haus und erwarben es. „Es kauft nicht jeder eine Ruine, nur um einen Ort für die Nachwelt zu erhalten. Das ist sehr anerkennenswert“, findet Richter. 2019 verkauften sie das 1500 Quadratmeter große Haus an den Verein, der hier 2020 endlich sein Hospiz errichten möchte.

Der Mann führt durch den langen Flur im ersten Obergeschoss. Links und rechts gehen kleine Zimmer ab. In jedem davon wohnte vom Jahre 1908 an eine Schwester, insgesamt 50 hatten hier Platz. Jeder Raum hatte ein Bett, einen Schrank und einen Nachttisch – heute hängen hier allenfalls noch vereinzelt Lampen, die Tapeten sind runtergerissen. Was die alten Damen wohl sagen würden, wenn sie sehen würden, was aus ihrem einstigen Zuhause geworden ist?

So sah das Anna-Forcke-Stift vor vielen Jahren aus, als noch Leben in dem Gebäude war. Quelle: Andreas Kannegießer

Das Haus diente als Erholungsheim für alte und kranke Schwestern. „Es muss toll gewesen sein, hier zu leben“, schwärmt Richter und tritt auf den riesigen Balkon – mit atemberaubenden Blick auf das Calenberger Land. Bei klarem Wetter kann man hier bis nach Hannover schauen. Heute ist so ein Tag.

Betreten verboten! Keines der Orte, die die NP in dieser Serie vorstellt, ist ein Ausflugsziel. Die meisten Gemäuer befinden sich in Privatbesitz, und die Eigentümer haften nicht bei Unfällen. Gefährlich sind die maroden Gebäude alle: Teilweise herrscht Einsturzgefahr, Eindringlinge können sich zudem an Scherben und Schutt verletzen.

Immer wieder habe er Zeitzeugen getroffen, etwa Kinder, die hier nach dem Krieg Erholungsurlaub machten. „Sie berichteten, wie liebevoll sie von den Schwestern umsorgt wurden – und schwärmten von dem warmen Essen. Das war zu den Zeiten etwas Besonderes.“

Die Chronik des Anna-Forcke-Stifts 1908: Das Anna-Forcke-Stift wird eröffnet. 1992: Die Schwestern der Henriettenstiftung ziehen aus. 1992: Die Bewohner des Marienstifts in Barsinghausen ziehen für ein Jahr ein. 1993: Die Henriettenstiftung verkauft das Gebäude an einen Privatinvestor. 2016: Das Ehepaar Wildhagen kauft das Haus. 2019: Andrea und Ernst Wildhagen verkaufen das 4000 Quadratmeter große Teilgrundstück an den Verein für Gemeindediakonie Barsinghausen, die 2020 ein Hospiz aus dem Stift machen. Auf den unteren 2000 Quadratmetern des Grundstücks sollen zudem Einfamilienhäuser entstehen.

Richter nimmt das hölzerne Treppenhaus, dessen Fenster in den einstigen – heute verwilderten – Kräutergarten zeigen, nach unten. Hier ist die frühere Küche nur noch an den Kacheln und dem Speiseaufzug zu erkennen. „In der Mitte stand ein großer Kessel“, erinnert er sich. Dieser Raum soll der Andachtsraum des Hospiz werden – für weitere Seelen, die in diesem mehr als 100 Jahre alten Gebäude friedlich einschlafen sollen. Richter: „In einem Haus, das aus dem Dornröschenschlaf geküsst wurde.“

Von Josina Kelz