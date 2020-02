Die Infra, der die Gleise des Verkehrsbetriebes Üstra gehören, will in diesem Jahr vier Hochbahn-Haltestellen in Hannover realisieren. Kniffelig wird es vor allem an der Glocksee, denn dort wird die Braunstraße zur Einbahnstraße und zeitweise muss die Linie 10 unterbrochen werden. Und am HCC muss sich der Autofahrer auf eine neue Verkehrsführung einstellen.