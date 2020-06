Lopopolo führt jetzt Hannovers DGB

Hannover

Nicola Lopopolo ist der neue Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) im Stadtverband Hannover. Mit 100 Prozent haben ihn die Mitglieder zum Nachfolger von Werner Preissner gewählt. Dieser hatte das Ehrenamt seit 2013 inne und hat sich aus Altersgründen nicht für eine neue Amtszeit beworben.

Lopopolo bringt viel Erfahrung in gewerkschaftlicher und politischer Arbeit mit. Der 58-Jährige ist seit 1985 bei der Firma Renk beschäftigt und dort seit 1994 Betriebsratschef. Der gelernte Bauschlosser setzt sich ein für eine offene, tolerante Gesellschaft. Er findet: „Die wachsende soziale Schieflage gefährdet den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und dies wird in der gegenwärtigen Krise umso deutlicher. Wir benötigen gute Arbeitsbedingungen mittels tariflicher Vereinbarungen und Sofortmaßnahmen, um die Menschen in existenzieller Not zu unterstützen.“

Lopopolo, gebürtig in Italien, kam 1962 im Alter von zehn Monaten mit seiner Familie nach Hannover. „Als drittes Kind von insgesamt sieben aus einer Arbeiterfamilie habe ich schon früh erfahren, was Gewerkschaften für die abhängig Beschäftigten leisten.“

Die Mitglieder des DGB-Stadtverbands setzen sich aus den acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB zusammen. In Stadt und Region haben diese mehr als 100.000 Mitglieder.

