Seelze

Das sind doch einmal gute Nachrichten: Das Warnmännchen von Lohnde ist wieder da. Zwar leicht angekratzt, aber immerhin nicht ganz verschwunden.

Am Donnerstag hatte die Polizei in Seelze gemeldet, dass das Warnmännchen verschwunden war, das die Sicherheit der Schulkinder in Lohnde erhöhen soll.

Aufgrund der Pressemeldung zu dem entwendeten „Warnmännchen“ meldete sich am Freitag eine Bürgern bei der hiesigen Dienststelle und teilte mit, dass sie das „Holzmännchen“ am Kanal in Höhe „Krumme Masch“ gesehen hatte.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Teil daraufhin finden und brachte es zum Polizeikommissariat Seelze. Das Warnmännchen muss nun wieder repariert werden.

Von Petra Rückerl