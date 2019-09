Seelze

Das ist wirklich gemein: Unbekannte haben bereits in der Nacht vom 30. auf den 31. August ein hölzerndes Warnmännchen in Lohnde gestohlen. Das Männchen wurde extra zum Schulbeginn in der Calenberger Straße/Krumme Masch aufgestellt. Es soll für mehr Sicherheit der Schulkinder sorgen, die dort die Straßen überqueren.

Diese Warnmännchen werden von freiwilligen Helfern gebaut, vor jeder Saison repariert und neu angestrichen. Wer weiß, wo das Warnmännchen steckt oder in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, wende sich bitte an das Polizeikommissariat Seelze unter der telefonnummer: 05137/827-0

Von Petra Rückerl