Für den umstrittenen Abriss und Neubau der Dornröschenbrücke zwischen Hannover-Linden und der Nordstadt ist nach monatelangem Zwist eine Lösung gefunden. Im zweiten Anlauf hat die Bauverwaltung zahlreiche Varianten geprüft und ist zu einem Verfahren gekommen, das die ursprünglich auf anderthalb Jahre veranschlagte Sperrzeit auf vier Wochen reduziert. Von den Baupolitikern des Rates gab es dafür fraktionsübergreifend Lob.

1,4 Millionen Radfahrer im Jahr

Die etwa 70 Jahre alte Fuß- und Radwegbrücke ist baufällig geworden. Sie wird Zählungen zufolge jährlich von 1,4 Millionen Radfahrern genutzt. Trotzdem hatte die Stadt vorgeschlagen, sie abzureißen und eine neue Brücke zu bauen, was etwa 16 Monate lang erhebliche Umwege bedeutet hätte. In den betroffenen Stadtteilen war ein Sturm der Entrüstung entbrannt, auch die Kommunalpolitik hatte sich von der CDU bis zu den Grünen entgeistert gezeigt.

Jetzt hat die Verwaltung sich noch einmal hingesetzt, verschiedene Varianten geprüft und einen Favoriten ausgerufen. 2024 soll eine neue Brücke direkt neben der alten konstruiert werden. Wenn sie fertig ist, wird das alte Bauwerk abgerissen und der Neubau dann mit schwerer Hydraulik in die Auflager der alten Brücke geschoben. Das Verfahren ist bekannt und geübt: Bei viel befahrenen Autobrücken wird so gearbeitet, um die Sperrzeiten gering zu halten, in Hannover in Kürze etwa am Messeschnellweg über den Mittellandkanal.

Lob für die Verwaltung

SPD-Fraktionschef Lars Kelich lobte die vom SPD-Dezernenten geführte Bauverwaltung: „Der Baudezernent ist hochprofessionell vorgegangen.“ Die „zusätzliche Prüfung“ nach den Protesten sei „produktiv“ gewesen. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke freute sich zwar ebenfalls über die Lösung, stichelte aber, es habe sich „wieder gezeigt: Wenn genug Druck kommt von Öffentlichkeit und Politik, dann findet die Verwaltung eine kreative Lösung.“ Und CDU-Baupolitiker Felix Semper sagte: „Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass es lohnt, hartnäckig zu sein.“

So soll sie aussehen: Entwurf für die neue Dornröschenbrücke über die Leine zwischen Hannover-Linden und -Nordstadt als einfeldrige Bogenbrücke, die sich hydraulisch an den Platz der abzureißenden Brücke schieben lässt. Quelle: LHH

Seiner Meinung nach hat die CDU den Anstoß für die Neuplanung gegeben, was ihm den Vorwurf der „Legendenbildung“ (Kelich) einbrachte. Auf Hinweis des Ausschussvorsitzenden Jens Albrecht wurde schließlich klargestellt, dass die Lösung mit der Hydraulik ursprünglich von Daniel Gardemin (Grüne) ins Gespräch gebracht worden war, der aber höflich die Verwaltung für ihre Arbeit lobte.

QR-Codes für Beteiligung

Baudezernent Thomas Vielhaber sagte, das Verfahren sei ein gutes Beispiel dafür, wie er sich gemeinschaftliche Planungsarbeit vorstelle. „Wir sind frühzeitig gekommen mit einer nicht fertigen Planung. Dann haben Sie gesagt: ,So nicht.‘ Dann haben wir weitergearbeitet.“ Zu dem jetzt favorisierten Plan soll es nach der Sommerpause eine Beteiligung geben. Wegen der Pandemie vor allem im Internet – aber dazu sollen zum Beispiel an der Brücke QR-Codes angebracht werden, mit denen Interessierte sich auf Informationsseiten einloggen und dort Anregungen geben können.

Einzig Gerhard Wruck von der Wählervereinigung „Die Hannoveraner“ sagte, er hätte mit der Ursprungsvariante leben können, die während der 17-monatigen Bauzeit Umwege bedeutet hätten. „600 Meter sind für Radfahrer ein Klacks, nur für Fußgänger vielleicht etwas anstrengender.“

Bleibt es bei 6 Millionen Euro?

Der Preis für den Brückenaustausch wird weiterhin mit 6 Millionen Euro kalkuliert. Die Verwaltung hat aber vorsichtshalber angemerkt, dass es teurer werden könnte – wegen des Verfahrens und wegen möglicher Baukostensteigerungen bis 2024.

Von Conrad von Meding