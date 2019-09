Lockheed Electra von Charles de Gaulle: Wie eine Ikone der Luftfahrt in Hannover gelandet ist

Hannover

Eine Ikone der Luftfahrt hat auf dem Flughafen Hannover eine neue Heimat gefunden. Mit ihrem hochglanzpolierten Rumpf, zwei markanten Sternmotor-Triebwerken und aufwendig restauriertem Interieur ist die 82 Jahre alte Lockheed Electra von Yannick Stübe aus Buchholz schon rein optisch eine Attraktion. Dazu kommt eine spannende Vergangenheit, mit einem Vorbesitzer der Weltgeschichte geschrieben hat: General Charles de Gaulles war mit ihr im Zweiten Weltkrieg in der Luft.

Stübe ist gerade mal 28 Jahre jung, aber im Flugzeug-Cockpit schon ein alter Hase. Das Thema Luftfahrt fasziniert ihn seit seiner Kindheit. Kein Wunder. „Mein Vater war Kapitän bei Hapag Lloyd“, erzählt er. Schon mit 14 Jahren drehte er im Segelflugzeug seine Runden am Himmel. Pünktlich zum 17. Geburtstag hatte er den Motorflugschein in der Tasche, mit 21 den Verkehrspilotenschein. Schnell war für Stübe klar, dass er die Fliegerei auch zum Beruf machen möchte. 2014 gründete er seine erste Firma. Mit „Just in Time Aviation“ eskortiert der Buchholzer seither VIPs, bietet Rundflüge an und transportiert zudem Fracht und Organe.

Treffen der Generationen: Die Lockheed Electra Junior 12A ist der neue silberne Oldtimer-Stern auf dem Airport Langenhagen. Quelle: Markus Lindert

Kult-Maschine stand im Internet zur Verkauf

„Mein erstes Flugzeug war eine Piper Cheyenne von 1978“, blickt Stübe auf die Anfänge seiner Sammlung zurück. Der Verkäufer war kein geringerer als Ex-Formel1-Star Ralf Schumacher. „Die Flugzeug-Oldtimer-Szene ist relativ klein und es gibt nur wenige einschlägige Portale, auf denen solche Maschinen angeboten werden“, erklärt er. Daher sei es nicht ungewöhnlich, wenn sich hinter den Verkäufern auch Promis verbergen. Über ein solches Internet-Portal stieß Stübe auch auf sein neuestes Schmuckstück: die Lockheed Electra Junior 12A von 1937. Beim Kauf bewiesen der Unternehmer und seine Partner Geduld und Geschick. Rund zwei Jahre lang beobachteten sie die Maschine im Internet. Stübe: „Anfangs war sie uns noch zu teuer. Nach und nach sank aber der Preis und wir haben schließlich zugeschlagen.“

In Sachen Kaufpreis hält sich der Pilot bedeckt. Er liege aber deutlich unter ihrem Wert, den er auf rund 1 Million Euro ansetzt. So oder so habe sich die Investition gelohnt. Nur 123 Stück dieses Typs wurden gebaut. Weltweit existieren noch zehn Exemplare, drei davon sind noch regelmäßig in der Luft. Allein die Optik des silber-glänzenden Fliegers ist schon spektakulär – „ Art déco pur“, schwärmt Stübe. Auch das Innenleben lässt den Flugzeug-Kenner immer wieder staunen: „Allein die Motoren sind derart komplex konstruiert. Faszinierend, was die Ingenieure in der damaligen Zeit geschafft haben. Diese Perfektion ist begeisternd.“

Stylisch: Die Lockheed macht auch von innen einiges her. Quelle: Dirk Oelschlaeger

Einsatz im Zweiten Weltkrieg mit Charles de Gaulles

Dazu kommt die bewegte Geschichte der Maschine. 1937 gebaut, gehörte sie bis 1941 dem amerikanisches Ölunternehmen Gilmore Oil Company, ehe sie im Zweiten Weltkrieg an die französischen Freiheitskämpfer der Free French Army überging. Stübe hat recherchiert. Kein Geringerer als Charles de Gaulle, General und späterer Staatschefs Frankreichs, flog mit der Maschine während seiner Zeit im britischen Exil. „Er hat das Flugzeug auch in seinen Memoiren erwähnt“, weiß Stübe. Sogar ein Luftgefecht sei belegt, bei dem aus der ansonsten unbewaffneten Maschine Handgranaten aus der offenen Seitentür geworfen wurden. Außerdem sollen alte Filmaufnahmen existieren, in denen de Gaulle mit dem britischen Premier Winston Churchill aus der Lockheed steigt.

Die Lockheed in Zahlen Name: NC18130 „Villa“, SN 1226 Erstzulassung: 25. Juni 1937 Hersteller: Lockheed Modell: Electra Junior 12A Besatzung: zwei Passagiere: sechs Antrieb: Zwei Sternmotoren Triebwerkstyp: Pratt&Whitney R-985 Wasp junior 5B Leistung je Triebwerk: 336 Kilowatt Geschwindigkeit: 361 km/h Dienstgipfelhöhe: 6980 Meter Reichweite: 1287 Kilometer Leergewicht: 2615 Tonnen Maximales Startgewicht: 3924 Tonnen Spannweite: 15,09 Meter Länge: 10,97 Meter Höhe: 2,97 Meter

Nur allzu gern würde Stübe auch mit dieser Luftfahrt-Ikone Rundflüge anbieten. Doch wenn die deutsche Bürokratie im Spiel ist, ist selbst die Freiheit über den Wolken nicht grenzenlos. Das Flugzeug hat kein deutsches Datenblatt und ist daher aufgrund seines Alters nicht für den gewerblichen Transport von Passagieren zugelassen. Eine neue, deutsche Zulassung kostet mehrere Millionen Euro – utopische Kosten für Stübes Unternehmen. Stattdessen geht er mit der Maschine für Marketing-und Promotionzwecke in die Luft. Über Stübes Firma Artdeco Aviation kann das Schmuckstück für Film, Fotos und Werbung gebucht werden.

Im Oldtimer über den Atlantik

Ist die Lockheed nicht in der Luft, steht sie auf dem Airport Hannover in Langenhagen, der neuen Homebase des schmucken Fliegers. Bei der Standortwahl war Stübe nicht nur die Nähe zu seinem Wohnort Buchholz ausschlaggebend. „Die Bedingungen dort sind optimal und das Team sehr Unternehmer-freundlich und zuvorkommend“, so sein dickes Lob für den Flughafen. Seine standesgemäße Wassertaufe bekam das Flugzeug in Langenhagen übrigens nach der Rückkehr von einer Atlantik-Überquerung. Von der Westküste der USA flog Stübe bis nach Hannover. Unterstützung bekam er seiner Crew Justus von Wedel, Dirk Sadlowski, Holger Anthes, Daniel Boden und Peter Sprockhof. „Über den Atlantik zu fliegen ist keine One-Man-Show“, so der 28-Jährige.

Nähere Infos über die Lockheed Electra und Artdeco Aviation gibt es im Internet unter www.artdeco-aviation.de.

Von André Pichiri