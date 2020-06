Lockerungen und Geld für die Kultur: Es reicht noch nicht

Hannover

Niedersachsen macht sich weiter locker. Das Schauspiel startet sein Hoftheater. Die Staatsoper geht nach Herrenhausen. Im Gartentheater wird es Kleinkunst geben. Alles wieder gut mit der Kultur? Beileibe nicht.

Es ist gut, dass Veranstaltungen wieder möglich sind. Es ist klar, dass subventionierte Institutionen vorpreschen; dafür sind sie da, und das ist ein Glück. Die freie Szene und die privatwirtschaftliche Kultur kann sich so etwas schlichtweg nicht leisten.

Im Maßnahmenpapier des Bundesfinanzministeriums tauchen Deutschlands 2,2 Millionen Solo-Selbstständige erst gar nicht auf. Da mutet es fast zynisch an, dass von der eine Milliarde Euro, die der Kultur zukommt, 150.000 Euro reserviert sind für alternative, digitale Angebote, wie sie in der Krise so vielfach aus der Not geboren wurden. Als wolle man einen Ausnahmezustand zementieren, der für die Beteiligten nicht weniger prekär wird, wenn man ihn „neue Normalität“ nennt.

Der Kabarettist Matthias Brodowy hat das schöne Wort geprägt, dass Kultur nicht systemrelevant ist, sondern systemimmanent. Weil unsere Gesellschaft schon immer Menschen gebraucht hat und weiter braucht, die sie neu denken. Freigeister, die den Kopf in den Wolken haben mögen, mit den Füßen aber fest auf dem Boden stehen. Und den zieht man ihnen nun weg.

Es reicht nicht. Kultur ist teuer. Sie ist es wert.

Von Stefan Gohlisch