Hannover

Die Normalität ist in den Altenpflegeheimen längst nicht zurückgekehrt. Allerdings erlauben hohe Impfquoten und stetig sinkende Infektionszahlen mittlerweile erste Lockerungen. Wie weit dürfen die gehen?

Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, hatte Dienstag eindringlich davor gewarnt, abgeschlossene Schutzimpfungen als Freibrief aufzufassen. „Impfungen schließen Ansteckungen nicht aus, daran muss man sich immer erinnern“, betonte er und teilte damit Forderungen aus dem Pflegebereich eine Absage, die Regeln in Pflege- und Altenheimen mit hoher Impfquote zu lockern. Eine Einschätzung, die die Betreiber bestätigen: „Jetzt zu schnell zu lockern, wäre fatal“, sagt etwa Marco Battmer, Bereichsleiter Pflege und Gesundheit beim Diakonischen Werk Hannover. Es sollen auch zweifach geimpfte Senioren an Covid-19 erkrankt sein, berichtete Scholz.

Corona trotz Impfung – für viele Menschen eine beunruhigende Vorstellung. Aber einen einhundertprozentigen Schutz könne kein Vakzin bieten, betont auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Dort heißt es, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sei für vollständig Geimpfte „niedrig, aber nicht Null“. Als vollständig geimpft gelten Personen, deren letzte Impfdosis mindestens 15 Tage zurückliegt.

Infektion trotz Impfung auch in der Region

Auch in Altenpflegeheimen der Region sind derartige Fälle aufgetreten, „glücklicherweise entweder symptomfrei oder mit sehr milden Verläufen“, bestätigt Regionssprecher Christoph Borschel. Das deckt sich mit den Beobachtungen, die das Landesgesundheitsamt in ganz Niedersachsen gemacht hat. Selbst bei einem größeren Ausbruch in einem Osnabrücker Altenheim im Februar blieb es bei milden Verläufen. „Es geht aber auch um die Frage der Infektiosität, also wie ansteckend die Betroffenen trotz Impfung noch sind“, gibt Sprecher Holger Scharlach zu bedenken. Beim RKI laufen dazu bereits klinische Studien. Solange keine Ergebnisse vorliegen, sollten selbst Geimpfte weiter Masken trafen, Menschenmengen in geschlossenen Räumen meiden, ihre sozialen Kontakte begrenzen.

Auch die Altenheime in der Region bleiben vorsichtig. Eine Lockerung ist am Montag mit der überarbeiteten Corona-Verordnung immerhin in Kraft getreten: „Vollständig geimpfte Besucher müssen nicht mehr getestet werden“, so Maren Reisender, Leiterin der AWO-Residenz in Sehnde. Auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werde zwar weiterhin Wert gelegt. Statt einer FFP2-Maske reicht nun aber auch die für viele angenehmer zu tragende OP-Maske. „Für das Personal ist das eine deutliche Erleichterung“, so die Leiterin.

Besuche weiter nur mit Termin

Bewohner freuten sich über jederzeit mögliche Ausflüge mit Besuchern. Nur für Besuche in der Einrichtung müssten Termine vereinbart werden. Eine Regelung, die AWO-Geschäftsführer Dirk von der Osten in Zeiten steigender Infektionszahlen weiterhin für richtig hält. „Wir sind in unseren Einrichtungen bislang hervorragend durch die Pandemie gekommen, hatten nur ganz wenige Corona-Fälle. Das wollen wir jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, sagt er. Verständnis für die vorsichtige Linie hätten nicht zuletzt die Bewohnern selbst. „Die lesen ja auch Zeitung und wissen um die aktuelle Lage“, so Heimleiterin Reisener.

Auch beim Diakonischen Werk, das in Hannover Altenpflegeheime in Badenstedt und Bothfeld betreibt, hat sich die Lage durch die Impfkampagne entspannt. Bereichsleiter Marco Battmer findet daher „die schrittweisen Lockerungen, auch so wie sie sind, in Ordnung. Fatal wäre es jetzt, zu schnell zu lockern, da viele Erkenntnisse über gewisse Corona-Mutationen und die Ansteckung geimpfter Personen noch nicht vorliegen.“ Er verweist auf die in Indien aufgetretene Doppelmutation, bei der unklar ist, ob die aktuellen Impfstoffe vor einer Infektion schützen.

Von André Pichiri