Lockerungen im Tourismus: Was wird erlaubt, was bleibt verboten?

Niedersachsen will mehr Tourismus möglich machen. Nach monatelangem strikten Lockdown soll vom kommenden Montag (10.5.) an mit einem Stufenplan Lockerungen starten. Doch was ist jetzt möglich – und was nicht? Lesen Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche sind Öffnungen möglich?

Der Tourismus werde für voraussichtlich drei Wochen zunächst nur für Einwohner Niedersachsens geöffnet, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann an. In Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen seien wieder touristische Übernachtungen möglich.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Die Übernachtungen, Ferienwohnungen und Campingplätzen sind möglich mit einer Kapazitätsbegrenzung von 60 Prozent, gekoppelt an negative Schnelltests oder einen Impfnachweis. Bei Ferienwohnungen- und häusern soll es eine Wiederbelegungssperre von einem Tag geben. Erforderlich ist ein negativer Schnelltest bei der Anreise, in Hotels sind danach tägliche Testungen nötig, in Ferienwohnungen zweimal wöchentlich. Grundsätzlich ist Tourismus nur in Landkreisen und Großstädten möglich, wo die Inzidenz „stabil“ unter der 100er Grenze liegt.

In welchen Urlaubsgegenden ist die Grenze derzeit unter 100?

Die sieben Ostfriesischen Inseln gehören zu den Kreisen Friesland, Wittmund, Aurich und Jever. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort seit Tagen zum Teil deutlich unter der Schwelle von 100 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Die Kreise Friesland und Wittmund zählten zuletzt sogar zu den Kreisen mit den niedrigsten Corona-Werten landesweit. Auf den Inseln fühlt man sich gut vorbereitet, auch da eine Testpflicht, digitale Nachverfolgung und Hygienekonzepte bereits in einem zunächst von den Inseln vorgelegten Öffnungskonzept vorgesehen waren.

Auch die niedersächsischen Harz-Landkreise liegen derzeit unter der 100er-Marke – Goslar hat am Mittwoch eine Inzidenz von 67,5, Göttingen von 89,6 – ebenso wie die meisten Kreise der Lüneburger Heide (bis auf Lüchow-Dannenberg).

Können auch Urlauber aus anderen Bundesländern kommen?

Schon bald sollen neben „Landeskindern“ auch wieder nationale und internationale Urlaubsgäste in Niedersachsen willkommen sein. Eine Ausnahme für Gäste aus dem nahen Bremen gibt es zuvor aber nicht. Separate Konzepte für Tourismus auf den Nordsee-Inseln soll es nicht geben.

Wo ist Urlaub derzeit noch möglich?

Urlaub in Europa ist derzeit teils möglich, zum Beispiel auf den Kanaren oder auf Mallorca. Bis einschließlich 12. Mai gilt aber eine Testpflicht für Flug-Rückreisen nach Deutschland, und zwar auch für Länder, die nicht als Corona-Risikogebiet zählen. Vor allem machen strenge Auflagen wie Quarantäne- und Testpflicht in einigen Ländern einen Urlaub zumindest noch unattraktiv.

In Deutschland außerhalb von Niedersachsen ist Urlaub wegen des Beherbergungsverbots im Moment noch nicht möglich. Doch erste Bundesländer drängen auf Öffnungen: Urlaub in Bayern soll zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen wieder möglich sein. Dort sollen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen dürfen – wie es ab Montag bereits in Niedersachsen geplant ist. Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) hält Lockerungsbeschlüsse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 wie in Niedersachsen auch im Bundesland Bremen für sinnvoll. Er forderte am Dienstag parallele Entscheidungen des Senats.

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Dies gilt auch für Genesene, sofern sie zudem einmal geimpft sind. Touristische Übernachtungen etwa in Hotels und Pensionen oder auf Campingplätzen bleiben aber weiterhin untersagt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Schweriner Kabinetts sagte. Die Neuregelung soll von diesem Mittwoch an gelten.

Weil der Tourismus zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen zählt, fordert der Deutsche Tourismusverband, die anderen Bundesländer müssten jetzt zügig folgen und sich untereinander abstimmen. „Wenn das klappt, steht einem sicheren Deutschlandurlaub spätestens im Sommer nichts mehr im Wege“, sagte Geschäftsführer Norbert Kunz.

Von Simon Polreich