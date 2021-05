Lockerungen bei niedriger Inzidenz: Öffnet Hannovers Außengastronomie?

Hannover

„Die Gefahr einer Corona-Infektion lauert vor allem drinnen, nicht draußen“, weiß Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Deshalb „sollte es bei einem regionalen Inzidenzwert möglich sein, die Außengastronomie mit der kommenden Corona-Verordnung zu öffnen.“ Die soll ab dem 10. Mai gelten. „Wir werden die Einzelheiten dieser Verordnung in der nächsten Woche besprechen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil gestern im Landtag. Eine Öffnung wäre an Auflagen wie ein Hygienekonzept, digitale Kontaktnachverfolgung, Tischreservierung und eine Sperrstunde geknüpft, aber offenbar politisch gewollt.

Konzepte, um Risiko auf ein Minimum zu reduzieren

Für Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer der Dehoga in Niedersachsen, ist der Vorstoß ein „in dieser Phase absolut notwendiges Zeichen“. Nach sechs Monaten Lockdown am Stück seien Betreiber und Beschäftigte zutiefst frustriert und der Depression nahe. Daher werde das Gastgewerbe „jeden sinnvollen Weg mitgehen, um eine Öffnung zu erreichen“, betonte Balke: „Wir haben Konzepte, um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Das haben wir ab Mai 2020 unter Beweis gestellt und würden es auch bei einer erneuten Öffnung wieder beweisen.“ Soweit der Chef des Verbandes mit rund 20.000 Gastronomiebetrieben, aber was sagen die Wirte und Gastronomen in der Region Hannover, die auch gestern noch ein ganzes Stück von der magischen 100 entfernt war?

„Eine Sensation, wenn wir wieder anfangen dürften“

„Es wäre eine Sensation, wenn wir wieder anfangen dürften. Wir würden überall, wo es für uns möglich ist, sofort wieder öffnen“, sagt Björn Hensoldt, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Gastro Trends, in der viele bekannte Betriebe wie „Vier Jahreszeiten“, „Reimanns Eck“, „See Terrassen“ „Nordkurve“, „Stamme 96“ und „Waterloo Biergarten“ zusammengeschlossen sind. „Das ist ein Neuanfang, der uns und der ganzen Branche gut tun wird“, betont Hensoldt, „auch unsere Gäste sind doch heiß drauf, mal wieder rauszugehen und zumindest ein bisschen was zu erleben.“

„Eine gute Nachricht“, findet Markus-Christian Kulz vom „Salz und Pfeffer“ in Ricklingen. „Wir würden sofort 25 oder 50 Plätze in unserem Biergarten öffnen, aber parallel den Bring-Dienst weiterlaufen lassen, der auf einem guten Weg ist und gute Zahlen liefert.“ Kulz sieht durch die mögliche Öffnung, „das berühmte Licht am Ende des Tunnels“, allerdings: „15 Grad und Sonnenschein müssen schon sein, sonst kommt doch keiner.“

Ideen für Außenöffnung entwickelt

Jürgen Grambeck, Geschäftsführer des „Chez Heinz“ in Limmer will sich die neue Verordnung „in aller Ruhe anschauen. Ideen für eine Außenöffnung haben wir natürlich längst entwickelt.“ Zum Beispiel ein Table-Quizz auf Abstand. „Wir machen den Hof schonmal schön“, verspricht Grambeck, „und freuen uns alle auf das erste Chez-Heinz-Bierchen 2021.“ Abdel El Abiad führt das „Gasthaus Behnsen“ in Leveste und würde „natürlich aufmachen. Auf so ein Signal warten wir doch jeden einzelnen Tag des Monats.“

Der gebürtige Marokkaner kann 240 Biergartenplätze auf Abstand ausweisen, er ist schon dabei, Tische abzuschleifen und neu zu lackieren, und bereit, seine zwölf Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen. Zu einer Inzidenz von unter 100 müsste für ihn eine Temperatur von über 15 Grad kommen, „dann zaubern wir aus der Spargelkarte oder unsere beliebten Ochsenbäckchen“. Mit großem Andrang am Anfang der Wiederöffnung rechnet der 52-Jährige nicht. „Auch als wir am 11. Mai 2020 wieder aufmachen durften, hat es drei Wochen gedauert, bis alle wussten, dass wir zurück sind.“

Keinen Cent damit verdienen?

Mövenpick-Geschäftsführer Mathias Baller nennt eine Öffnung der Außengastronomie „einen Tropfen auf den heißen Stein“. Er ist überzeugt, „dass wir keinen Cent damit verdienen würden“. Weil er viel Personal zur Kontrolle der Negativ-Tests und der Kontaktbogen brauchen würde, weil er die Terrasse mit ihren freigegebenen 300 (statt normal 600) Plätzen einzäunen müsste: „Es kann sich ja nicht jeder hinsetzen, wann und wo er will.“ Außerdem befürchtet Baller den Jo-jo-Effekt: „Drei Tage auf, drei Tage zu, je nach Inzidenz.“ Dennoch würde er mit kleiner Karte und minimalistischen Aufwand öffnen: „Es ist ein winziger Schritt, aber immerhin ist es ein Schritt.“

Auch Frank Noller vom „Outbax Spirit“ sieht die Risiken. „Wenn es abends einen Regenguss gibt, kann ich den Leuten das Essen schnell einpacken – reinbitten darf ich sie aber nicht.“ Er hat in seinem Außengelände ein großes Zelt stehen. „Das kann man zu zwei Seiten öffnen und es fänden unter Einhaltung der Corona-Regeln 16 Leute Platz. Aber gilt das als draußen oder drinnen?“, fragt sich der Wirt.

Paolo Marras betreibt mit dem „Napoli“ die wohl kleinste Pizzeria der Stadt. „Natürlich würde ich mit bester Laune meine 18 Außenplätze anbieten“, sagt der 62-jährige Italiener: „Das wäre doch was, das wäre doch der Neuanfang.“ Auch Marras allerdings knüpft seine Öffnung ans Wetter: „15 Grad brauchen wir schon. Sonst frieren wir doch alle.“ Hannover hofft ab dem 10. Mai also auf zweierlei: niedrige Inzidenz und hohe Temperatur. Dann kann es, wenn die Landesregierung das in ihre neue Verordnung schreibt, draußen wieder losgehen mit der Gastronomie.

Von C. Dannowski Und J. Braun