Lockerung in Altenheimen: Ab Mittwoch haben Bewohner ein Recht auf Besuch

Niedersachsen lockert die strengen Corona-Regeln in Pflegeheimen, erhöht aber den Druck auf die Einrichtungen. Ab Mittwoch haben alle Bewohner ein Anrecht darauf, Besuch von einer Person zu empfangen. Das gab Gesundheitsministerin Carola Reimann am Montag bekannt. Bislang waren Besuche nur in Heimen zugelassen, die dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorgelegen konnten. Dieses sei zwar auch weiterhin nötig, durch den Rechtsanspruch der Bewohner wird es für die Einrichtungen nun jedoch zur Pflicht.

Ältere Menschen brauchen aufgrund des erhöhten Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf weiterhin besonderen Schutz. „Sie brauchen aber auch den Kontakt“, stellte Reimann klar. Insofern waren die Besuchsverbote mit der Vermeidung sozialer Isolation nur schwer in Einklang zu bringen. „Wir hoffen, dass die Menschen in unseren Alten- und Pflegeheimen nun Lebensfreude und Lebensqualität zurückbekommen“, so die Ministerin. Sie hoffe auch, dass das kommende Wochenende „ein Wochenende des Wiedersehens“ werde.

Die neue Lockerung sei in ihrem Umfang zwar begrenzt. Nur von jeweils einer vorher benannten Person dürfen die Bewohner ab Mittwoch Besuch bekommen. Aber selbst diese Lockerung sei nicht ohne Risiko, wie Reimann betonte. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir in Zukunft wieder Infektionen in Alten- und Pflegeheimen feststellen werden. Wir müssen dieses Risiko aber abwägen und es scheint uns in der aktuellen Situation vertretbar zu sein.“

Teststrategie wird geändert

Um eine Infektionswelle unter Bewohnern und Pflegepersonal zu vermeiden, gelten daher an anderer Stelle umso strengere Auflagen. Unter anderem wird die Teststrategie geändert. Sobald Bewohner oder Personal auch nur leichte Symptome zeigen, wird sofort auf Sars-CoV-2 getestet. Fällt ein Befund positiv aus, müssen sich sämtliche Bewohner, das Personal und alle Kontaktpersonen einem Test unterziehen. Zudem kündigte die Ministerin an, dass Personen mittelfristig auch präventiv untersucht werden sollen. Per Gesetz klärte der Bundestag am vergangenen Freitag die Frage der Finanzierung. Künftig sollen auch präventive Tests von den Krankenkassen bezahlt werden. Aber, so Reimann. „Egal wer die Rechnung begleicht, es geht um wertvolle Ressourcen. Eine Reihentestung in kurzen Intervallen werde es daher auch künftig nicht geben. Das sei weder fachlich begründbar noch finanzierbar.

Durch die neue Regelung sind nun alle Heime in der Pflicht, dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorzulegen. Ein Großteil der Einrichtungen in Niedersachsen hätten das laut Reimann aber bereits getan. Die Kriterien seien ohnehin „kein Hexenwerk“. Besucher und Bewohner müssen eine Maske tragen, das Abstandsgebot von 1,5 bis 2 Metern muss durchgehend eingehalten werden und die Treffen in gesonderten Bereichen stattfinden.

