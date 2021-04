Lockdown-Stress in der Markthalle: Hausmeister beleidigt und bespuckt

Hannover

Vielen Markthallen-Besuchern wird die Nachricht an der Fensterfront schon aufgefallen sein: „Liebe Kunden“, steht da in schwarz auf weiß, „besondere Zeiten stellen uns vor besondere Herausforderungen. Unsere Mitarbeiter zu beleidigen, bringt Sie nicht schneller ans Ziel. Wir geben täglich unser Bestes. Wir danken für Ihr Verständnis.“

Geschäftsführer Gerhard Schacht war es, der sich gezwungen sah, diesen Appell an die vielen Kunden des „Bauch von Hannover“ zu richten. Weil die Zahl der Besucher zum gleichen Zeitpunkt derzeit auf 200 beschränkt ist, stellten die Markthallen-Betreiber rote Körbe an die drei Ein- und Ausgänge und platzieren je einen der insgesamt fünf Hausmeister daneben.

„Gereiztheit der Menschen im Lockdown“

„Unsere Kollegen hatten die Aufgabe, auf die Maskenpflicht hinzuweisen und die Besucher zu bitten, einen dieser Körbe mit zum Einkauf zu nehmen“, erklärt Schacht. Was die Hausmeister, und ganz besonders die drei farbigen Kollegen, die im Schichtdienst von 4.45 bis 18 Uhr ihren Dienst tun, dann erleben mussten, beschreibt Schacht als „die ganze Gereiztheit und Genervtheit von Menschen im Lockdown“.

Am Anfang wurden diese Körbe an Kunden vergeben – und damit auch der Einlass geregelt. Jetzt gibt es ein elektronisches System. Quelle: Katrin Kutter

Täglich beschimpft und beleidigt

Beschimpft und beleidigt wurden die Hausmeister an fast jedem Tag, dem in Gambia geborenen und seit acht Jahren in der Markthalle arbeiteten Cherno Njie erging es am Schlimmsten. „Wer bist du, dass du mir das sagst?“, fragte einer, „ich mache hier, was ich will“ ein anderer, erinnert sich der 60-Jährige. Ein älterer Herr spuckte Njie ins Gesicht, ein jüngerer Mann schubste ihn so heftig, dass der Hausmeister stürzte und sich das Handgelenk brach.

Schon mehrfach Polizei alarmiert

„Das alles geht gar nicht und hat uns alle sehr erschreckt“, sagt Schacht, der derzeit im Durchschnitt rund 70 statt sonst 500 Besucher in der Stunde zählt: „An meinen Mitarbeitern wird der ganze Frust abgelassen, der sich aufgestaut hat.“ Immer, sagt Cherno Njie, sei er fröhlich zum Dienst gekommen,zuletzt sei er „mit guter Laune gekommen und mit schlechter Laune gegangen. Ich will doch nur respektvoll und als Mensch behandelt werden. So wie ich mit den Besuchern umgehe, so können sie doch auch mit mir umgehen.“ Mehrfach wurde die Polizei, die in der Markthalle ohnehin oft zur Kontrolle kam, alarmiert, die Täter hatten sich dann immer schon aus dem Staub gemacht.

Markthallen-Geschäftsführer Schacht hat jetzt gehandelt und ein elektronisches Einlass-System installiert, das gerade in der Testphase ist. Sensoren lösen aus, wenn ein Kunde durch einen der drei Eingänge die Halle betritt, LED-Anzeigen zeigen in grün die Zahl derer an, die noch reindürfen, bei rot ist kein Einlass mehr möglich. Körbe werden nun nicht mehr gebraucht. „Die Lage hat sich in den letzten Tagen beruhigt“, sagt Schacht, der es „total schlimm“, findet, „dass es soweit gekommen ist in der Innenstadt.“

