Lockdown: So planen Kita-Träger die Notbetreuung

Hannover

Nur noch bis zu rund 50 Prozent belegt werden sollen die Kitas ab Montag. Das teilte Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne am Mittwoch mit. Doch wie soll das konkret umgesetzt werden? Die NP fragte bei Kitaträgern nach.

Man habe die Richtschnur des Ministers an die Einrichtungen weitergegeben. „Die werden nun eine Elternabfrage machen, um den genauen Bedarf zu ermitteln“, teilte Karl Ludwig Schmidt, Vorsitzender des Kita-Ausschusses des Stadtkirchenverbands, mit. „Dann sehen wir, wie hoch der Bedarf wirklich ist, wo man auf Eltern zugehen muss und wer bevorzugt werden muss.“

Für Kindertageseinrichtungen wird das „Szenario C“ mit einer Notbetreuung bis zu 50 Prozent der Gruppengröße eingesetzt. Heißt: Es sind nur noch 50 Prozent der Plätze verfügbar. In der Regel wären das in den Krippen acht Kinder pro Gruppe, in Kitas 13 und in den Horten 10. Ein entsprechender Brief ging am Mittwoch an die Träger raus, Details müssen noch ausgestaltet werden.

Doch für wen gilt die Notbetreuung? Ausschlaggebend soll die pädagogische Notwendigkeit und Beruf der Eltern sein. Wer etwa in einem Berufszweig von „allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeitet, so Kultusminister Tonne, kann Anspruch anmelden. Auch für Vorschulkinder sollen Plätze angeboten werden.

„Wir müssen versuchen, das hinzubekommen“

Über allem stehe jedoch der Grundsatz: Wer einen Betreuungsplatz brauche, solle auch einen bekommen, so Tonne. Sprich: Es sind auch mehr als 50 Prozent möglich. Dem schließt sich der Stadtkirchenverband an: „Wir müssen versuchen, das hinzubekommen – aber immer mit Blick auf die Auslastung und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Spätestens Freitag müsse klar sein, wie groß die Kitagruppen werden, damit man am Montag gesichert starten kann. „Das ist vom Kultusministerium alles etwas kurzfristig – das sind wir leider schon gewohnt“, so Schmidt mit leichter Kritik. „Wir sind ja schon froh, wenn wir mehr als einen Tag Zeit haben.“ Allerdings habe die Politik derzeit ein sehr schwieriges Geschäft, zeigt er Verständnis. „Da kann man auch nicht monatelang im Voraus planen.“

Stadt rechnet mit weniger als 50 Prozent Nachfrage

Auch die Stadt plant derzeit die Betreuung in den Kitas. „Die Notbetreuung steht Kindern aus Familien mit entsprechendem familiären oder beruflichen Bedarf offen“, so Sprecherin Susanne Stroppe. „Wir rechnen aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr und der aktuellen Nutzungslage nicht mit einer 50 Prozent übersteigenden Nachfrage. Gegebenenfalls werden Einzelfalllösungen erarbeitet.“

Von Simon Polreich