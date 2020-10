Hannover

„Das war doch nun wirklich keine Überraschung“, sagt Heiko Heybey, der zusammen mit Dirk Sabrowski das „Spandau“ in der Nordstadt und in der Südstadt betreibt: „Dass wir nicht verschont werden, war zu vermuten.“ Und so hatte der 49-Jährige seit Wochen vorbereitet auf das Szenario, „direkt nach Ende der Pressekonferenz mit der Kanzlerin sind wir mit unserem Angebot online gegangen.“ Unter „Spandau to go“ findet sich ein Mittagstisch, der mit der „10er Knips-Karte“ schon für 7,50 Euro zu haben ist und eine Abendkarte mit allem, vom veganen Burger für 9,90 bis zum Grillteller für 19,90 Euro. Um der Verpackungsflut beim Außer-Haus-Verkauf zu begegnen, arbeitet das Spandau mit einem Gewinner der TV-Sendung „Höhle des Löwen“ zusammen: Vytal bietet ein ökologisches Mehrwegsystem, dessen Tool die Kunden auch daran erinnert, ihre Behälter zeitig zurückzubringen.

„Natürlich sichert das alles nur zehn bis 15 Prozent des Umsatzes“, sagt Heybey, trotz aller Hilfen macht seine GmbH bis zu 15.000 Euro Miese im Monat. Trotzdem „ist mir ein Lockdown mit klarer und helfender Förderung lieber als mit allen Beschränkungen aufzuhaben und keiner kommt“. Heybey sagt: „Mit To go hat die Küche mittags zwei und abends drei Stunden zu tun, und wir müssen keine Aushilfen entlassen.“

Auch Markus-Christian Kulz vom „Salz und Pfeffer“ in Ricklingen hat „alles genauso kommen sehen“. Und sich vorbereitet: mit 10.000 Flyern und 2000 roten Aufklebern mit aufgedrucktem QR-Code wird ab sofort das Außer-Haus-Geschäft beworben, das schon Sonntag und nicht erst Montag zum Beginn des Lockdown startet. „Hintern hoch und los“, ist die Devise des Geschäftsführenden Gesellschafter, der gemeinsam mit Chef-Kollegin Ilka Rautenberg-Siebert und seiner Frau Dina den Laden am laufen hält. „Ich koche, die Frauen machen den Rest“, sagt Kulz, der die 18 Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt und auf seine Herbst-Verkaufsschlager setzt: halbe Ente für 16,90, Ricklinger Braunkohl für 12,90 Euro. Seine Überzeugung: „Du musst was machen, sonst bist du schnell weg vom Fenster.“

Vor vier Jahren schon haben die Brüder Haidar und Hasan Shaker einen Lieferservice für ihren „ Wienerwald“ aufgebaut, „der läuft perfekt und ist jetzt für uns ein Riesenvorteil“, sagt Haidar, der das Lokal in der Südstadt 2003 mit gerade 21 Jahren übernahm, es ist nur noch einer von 19 Wienerwald-Restaurants in Deutschland, früher waren es 1400. Shaker rechnet damit, einen Großteil des Umsatzes so retten zu können. „Wenn es für Kosten wie die Miete reicht, ist alles okay“, sagt er. Besonders am Sonntag brummt der Laden, da sind acht Fahrer gleichzeitig unterwegs. Der Wienerwald-Hit: halbes Grillhähnchen mit Chilli-Sauce und Pommes für 10,90 Euro, für Abholer ist es sogar 2,50 Euro günstiger.

Im Einzelfall setzt sich sogar der Chef ins Auto: „Hier im ländlichen Raum gibt es Stammkunden, die können nicht mal eben auf einen Sprung bei uns zum abholen kommen“, sagt Elmar Schulz vom „Gasthaus Bähre“ in Ehlershausen, „dann komme eben ich.“ Er ist froh, dass „Mutti Merkel uns nicht im Stich lässt“, angekündigt sind für die Gastronomie im Lockdown-November Ausgleichszahlungen in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes im November 2019. „Das hilft enorm“, sagt Schulz, der hofft, mit dem Außer-Haus-Verkauf 15 Prozent des eigentlichen Umsatzes zu erreichen. Dabei setzt er auf „die Klassiker der Saison“: Ente, Grünkohl und die Gänsebrust mit Rotkohl und Klößen für einen Zwanziger. Damit spart der Abholer rund zehn Prozent auf den Normalpreis. „Etliche Stammkunden haben ihr Kommen schon angekündigt. Es ist gut zu wissen, dass die gerade jetzt zu uns halten.“

Die langen Schlangen vorm Haupteingang und am Seitenfenster waren beim ersten Lockdown ein Blickfang an der B65: das „Gasthaus Müller“ in Göxe punktete mit einem „Hummer-Tag“ und anderen Paket-Angeboten. „Die Nachfrage war enorm“, weiß Frank Müller, „die Kunden sind aus dem ganzen Umfeld zu uns gefahren.“ Damit das wieder passiert, wird in Göxe seit der Lockdown-Ankündigung aus Berlin rotiert. Über Nacht ist eine „To go“-Karte entstanden mit Gerichten, bei denen einem schon beim lesen das Wasser im Munde zusammenläuft: Kürbisrahmsüppchen mit Garnelen-Ragout (7,50 Euro), Kalbsschaufel mit Rahmwirsing und cremigem Kartoffelpüree (18,50) und feines Pilzgoulasch mit Kartoffelkloß (13,50). Besonders beliebt ist natürlich alles mit Gans. „600 Gänse haben wir letzte Saison verkauft“, weiß Inhaber Müller, „genau da wollen wir wieder hin. Außer-Haus wird das eine echte Aufgabe, aber wir stellen uns ihr.“

