Hannover

Am Mittwoch startet der zweite harte Lockdown. In Niedersachsen bleiben Schulen zwar offen, allerdings wird die Präsenzpflicht ausgesetzt. „Alle, die zu Hause bleiben können, sollen auch zu Hause bleiben und dort lernen", hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vor wenigen Tagen mitgeteilt. Das gilt auch für Kitas im Land.

In einer E-Mail forderte der Minister die Schulleiter am Montag auf, in aller Deutlichkeit an die Eltern zu appellieren, damit diese ihre Kinder ab Mittwoch zu Hause lassen. Und das wird offenbar befolgt. Zahlreiche Eltern fühlen sich von Schulen und Kitas massiv unter Druck gesetzt, berichtet die Initiative „Familien in der Krise“.

Viele Kinder und Familie sind am Ende ihrer Ressourcen

„Wir unterstützen, dass alle einen angemessenen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie leisten müssen. Aber es muss klar gesagt werden, dass viele Kinder und Familien nach diesem Jahr am Ende ihrer Ressourcen sind", sagt die Sprecherin der Initiative, Sina Denecke. Der Anfang der Woche habe gezeigt, dass die große Mehrheit Eltern ihre Kinder trotz der Möglichkeit zu freiwilligem Homeschooling weiter in die Schule geschickt hätten, so Denecke.

Subtiler Druck? „Man fühlt sich schon irgendwie schlecht“

Oft ist der aufgebaute Druck der Schulleiter und Lehrer dabei sehr subtil. Das zeigt auch ein Elternbrief am Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen. „Wir rechnen damit, dass ab Mittwoch praktisch alle Schüler*innen Zuhause bleiben“, schreibt Schulleiterin Silvia Bethe. Auch an der Grundschule im Ort werden ähnliche Töne angeschlagen. Ein Vater zur NP: „Wenn man solche Sätze zu hören bekommt und sein Kind trotzdem bis Ende der Woche zur Schule schickt, weil man keine andere Betreuungsoption hat, fühlt man sich schon irgendwie schlecht.“

„Hoffen, dass sich niemand für diese Betreuung anmeldet“

Auch an Grundschulen und weiterführenden Schulen in Hannover berichten Eltern von ähnlichen dringenden Appellen. „Wir freuen uns über jedes Kind, das Zuhause bleiben kann“, heißt es dabei sogar in einem Brief an einer Grundschule. An der Käthe-Kollwitz-Schule ist der Ton im Elternbrief sogar noch schärfer: „Wer sein Kind betreut wissen muss, kann – anders als im Homeschooling – nicht erwarten, dass in der Schule ein sinnvoller und passgenauer Unterricht erfolgt, diese Schüler werden nur betreut. Wir hoffen, dass sich niemand für diese Betreuung anmeldet.“

Eine Mutter zur NP: „Es ist schon sehr bezeichnend, wenn Kinder in Schulen nicht mehr willkommen sind. Man fragt sich, wie Lehrer, die solche Dinge sagen, jenen Kindern begegnen, die ab Mittwoch trotzdem noch zur Schule kommen werden.“ Die wenigsten Eltern würden sich die Entscheidung, ein Kind zur Schule zu schicken, schließlich leicht machen, sagt die Mutter weiter: „Aber viele haben einfach keinen Urlaub mehr.“

Schulleiter berichten unterdessen, dass sie sich „seit Wochen zerrissen fühlen zwischen Fürsorgepflicht für die Kollegen einerseits und Bedürfnisse der Schüler und Eltern andererseits“. Eine Rektorin zur NP: „Man verliert seine Gelassenheit.“

Von Britta Lüers