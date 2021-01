Hannover

Niedersachsen will die Teilöffnung von Grundschulen nach den Bund-Länder-Beschlüssen zu einem verlängerten und verschärften Corona-Lockdown wieder beschränken. „Was die Situation in den Grundschulen anbelangt, sind Änderungen zu erwarten, über deren Inhalt die Landesregierung im Laufe des Tages entscheiden wird“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am späten Dienstagabend. Der Grund sei, dass Bund und Länder zur Situation in den Schulen und Kitas eine restriktivere Handhabung der bisherigen Beschlüsse vereinbart hätten.

Am Montag erst waren die Grundschüler in Niedersachsen nach einer Woche des Lernens zu Hause in geteilten Klassen wieder in die Schulen zurückgekehrt. Für rund 145.000 Grundschüler startete damit wieder der Unterricht in der Schule, für die übrige Hälfte ging es zunächst zu Hause weiter.

Dies hatte Kritik vom Kanzleramt ausgelöst. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte aber das Recht auf Bildung betont, der Neustart des Unterrichts unter Hygieneauflagen sei weitgehend problemlos verlaufen.

Weiter geteilter Unterricht für Abschlussklassen

Festhalten werde Niedersachsen am Unterricht in geteilten Gruppen für Abschlussklassen und die angehenden Abiturienten, sagte Weil. Alle übrigen Schüler der weiterführenden Schulen befänden sich im Distanzunterricht, die Kindertagesstätten seien bereits geschlossen und es werde eine Notbetreuung angeboten.

