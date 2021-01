Lockdown: Modehändler in Hannover erinnern mit Plakaten an Notsituation

Hannover

Die Läden sind dicht, die Ware liegt im Lager – und die nächste Saison steht schon vor der Tür: Der textile Einzelhandel ist von der neuerlichen Lockdown-Verlängerung arg gebeutelt. Viele in der Branche kämpfen ums Überleben, doch Aufgeben kommt nicht in die Tüte. Mit der Aktion „Wir machen AUFmerksam“ wollen Händler am 11. Januar um 11 Uhr bundesweit an ihre Notsituation erinnern – auch in Hannover.

„Beim Großteil sind die Umsätze seit dem erneuten Lockdown komplett weggebrochen“, berichtet Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft. Dazu zählt sich auch Rolf Eisenmenger (66), Inhaber des Herrenausstatters „Lo&Go“. Er klagt: „Die Politik scheint nicht im Ansatz zu wissen, wie düster die Situation im Einzelhandel ist.“

Seit Ausbruch der Pandemie und den ersten Restriktionen für Ladenbetreiber könne er kaum noch wirtschaftlich arbeiten. Er erklärt: „Modeartikel sind Saisonware und damit verderblich.“ Weil die Kollektionen bereits weit im Vorfeld bestellt werden müssen, bleibe er ohne offenes Geschäft darauf sitzen. Wie bereits im Sommer sei dies nun auch im Winter der Fall. Und: „Die nächste Ware ist schon auf dem Weg.“

Protestaktion soll auf Social Media Druck aufbauen

Ein Problem, das viele Einzelhändler aktuell vor existenzielle Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund haben der Frankfurter Modemacher Uwe Bernecker sowie Günter Nowodworski, Inhaber einer Werbeagentur in Aichach ( Bayern), die Protestaktion „Wir machen AUFmerksam“ ins Leben gerufen. Dabei rufen sie Einzelhändler dazu auf, dafür entworfene Plakate in den Schaufenstern aufzuhängen und am Montag um 11 Uhr mit diesen für Fotos zu posieren.

„Wir machen AUFmerksam“: Mit Plakaten im Schaufenster erinnern Einzelhändler an Notsituation, wie hier bei „Lo&Go“. Quelle: NANCY HEUSEL

Die Schnappschüsse sollen die Geschäftstreibenden anschließend über Facebook und Instagram veröffentlichen. Mit der Social-Media-Reichweite soll Druck auf die Politik ausgeübt werden. Das Ziel: Gleichbehandlung mit der Gastronomie und die Wiederöffnung des derzeit geschlossenen lokalen Einzelhandels. Alternativ solle es angemessene Entschädigungen geben, heißt es auf der Protest-Website „freundschaftsdienst.eu“.

„Aktuell kann ich nicht mal die Miete für den Laden verdienen“

Auch wenn die ersten von der Politik versprochenen Hilfsgelder in der kommenden Woche die Einzelhändler erreichen sollen, betont Prenzler: „Das zieht sich ganz schön, das ist ärgerlich.“ Zudem würde damit nur ein Teil der Fixkosten gedeckt. „Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Ulli Hahn (51). Der größte Verlust würde durch die lagernden Waren entstehen. Deshalb wird auch er am Montag vor seinem Modegeschäft „Ullis-Ullikat“ Fotos mit dem Protestplakat machen.

Fashionshow and Music ✌🏻 Unsere kleine Online Fashionshow mit Model Masha,Kameramann Stefan und DJ Ullipulli 😅😌✌🏻🖤 Jedes Teil ist ab sofort im Online Store erhältlich 😊🛍🛒 https://Ullikat-Shop.de Ihr könnt die Bestellungen auch per Click&Collect im Ullis-Ullikat kontaktlos abholen 😊 Viel Spaß beim Stöbern 🖤✌🏻 Posted by Ullis-Ullikat on Friday, January 8, 2021

Während des ersten Lockdowns war er einer der Ersten, die Masken verkauften – mit Erfolg: „Da habe ich finanziell gar keinen Unterschied zu vorher gemerkt.“ Dies sehe nun anders aus. Auch wenn er über seinen Online-Shop ein bisschen was verkaufe und mithilfe seiner Online-Modeschauen bei Facebook potenzielle Kunden in ganz Deutschland erreiche, gibt er zu: „Aktuell kann ich nicht mal die Miete für den Laden verdienen.“

Parallel-Aktion: Querdenker wollen Läden trotz Verbots öffnen

Trotz der angespannten Lage ist es Eisenmenger und Hahn wichtig zu betonen, sich beim Protest an die Regeln zu halten. „Wir wollen nur symbolisch die Türen öffnen“, erklärt Hahn den Kern der Aktion. Kunden werden selbstverständlich nicht reingelassen. Genauso das soll jedoch der Plan einiger Anhänger der Querdenker-Bewegung sein, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. In einer Telegram-Gruppe rufen sie trotz Verbots zu Ladenöffnungen auf. Ein Unding, wie die beiden Hannoveraner Unternehmer finden: „Davon distanziere ich mich aufs Schärfste“, so Eisenmenger.

Am Montag dabei: Ulli Hahn von „Ullis Ullikat“ macht auch bei der Protestaktion mit. Quelle: Nancy Heusel

Dennoch habe auch die kreative Protestaktion für Fragezeichen gesorgt. „Ich habe viele Mails von Leuten bekommen, die sich versichern wollten, ob die Läden tatsächlich öffnen“, ist Prenzler amüsiert. Grund: Der Schriftzug „Wir machen auf“ ist auf den Plakaten deutlich größer als das durch einen Bindestrich dazugehörige „merksam“. Auch Hahn bekam Nachrichten über Facebook und freut sich: „Geniales Marketing, das für Gesprächsstoff sorgt. Ich hoffe, die Aktion geht durch die Decke.“

Von Jens Strube